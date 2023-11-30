Глава администрации Байдена по санкциям предупредил турецких чиновников, что страна разжигает насилие на двух континентах, служа финансовым убежищем для ХАМАС и торговым центром для российской военной машины.
По словам американских чиновников, несмотря на санкции США, направленные против финансистов ХАМАСа в течение последнего десятилетия, Турция разрешила инвестиционным фирмам группы, холдинговым компаниям, брокерским компаниям по недвижимости и множеству других предприятий работать за пределами Стамбула. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Торговля Турции с Россией за последний год резко возросла, несмотря на экспортный контроль, призванный перекрыть поток электроники и других коммерческих товаров, необходимых Кремлю для поддержания своих военных усилий.
"Было бы очень плохо, если бы любое будущее нападение ХАМАСа было связано со сбором средств или содействием, которое имело место в Турции", - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке.
Правительство Эрдогана не признает ХАМАС террористической организацией, в отличие от США. Анкара проводит различие между военным и политическим крылом группировки и ставит под сомнение, идет ли поток средств от бизнеса непосредственно на финансирование вооружений.
Что касается России, турецкие компании и частные лица рискуют подвергнуться целому ряду санкций за предоставление России товаров и услуг, запрещенных западным экспортным контролем, отмечают американские чиновники.
"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы прекратить все это, и хотим сделать это в партнерстве с Турцией, но готовы действовать и в одностороннем порядке", - сказал Нельсон.
Визит Нельсона в Турцию происходит в критический момент для американо-турецких отношений. Вашингтон хочет, чтобы Анкара окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО. Турция хочет, чтобы США одобрили продажу нового парка реактивных истребителей F-16 для ее вооруженных сил на сумму 20 миллиардов долларов.
Анкара балансировала между обеими сторонами в войне РФ против Украины. Она оказала поддержку Киеву, в том числе запретив России укреплять свой Черноморский военно-морской флот, снабжая Украину оружием и содействуя экспорту украинского зерна, имеющего решающее значение для ее экономики и мировых поставок продовольствия.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган одновременно преследовал цель расширения экономических связей с Россией. Эта стратегия помогла Турции получить крайне необходимую иностранную валюту и дешевую энергоресурсы во время экономической турбулентности.
Официальные лица США заявляют, что турецкие порты используются для обслуживания российских танкеров, попавших под санкции, и облегчения контрабанды оружия, а российские подставные компании и турецкие фирмы способствуют шестикратному увеличению экспорта товаров двойного назначения, которые нужны российским военным для ведения затяжной войны против Украины.
Война в секторе Газа, тем временем, прервала кратковременное потепление в американо-турецких отношениях после того, как Эрдоган усилил критику поддержки Западом Израиля и растущего числа погибших в секторе Газа.
Турецкие официальные лица утверждают, что санкции против России неэффективны, но также заявляют, что будут избегать экспорта в Россию, который поможет российским военным в Украине.
По словам американских чиновников, Турция отреагировала на европейские угрозы, перекрыв потоки товаров двойного назначения в Россию, которые проходят через зоны свободной торговли страны. Но вместо этого грузоотправители полностью импортировали продукцию как якобы для собственного использования, но затем реэкспортировали ее в Россию.
Турция - в "сером списке" стран FATF
Также, на этой неделе американские чиновники встретились с руководителями турецких банков на закрытых брифингах. Турецкие банки обязаны прекратить финансирование терроризма и предполагаемое отмывание денег, чтобы сохранить доступ к финансовым рынкам, работающим в долларах США.
Турция уже находится в так называемом "сером списке" стран со слабыми стандартами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поддерживаемым глобальным финансовым наблюдателем - FATF.
Аналитики говорят, что решение Анкарой вопросов финансирования ХАМАС и транзита грузов в РФ может повлиять на то, как страны-члены FATF проголосуют за исключение Турции из списка.
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Как сообщал УНИАН, в сентябре США намеревались ввести санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которые помогали в обходе санкции против РФ. Казначейство США считает, что Россия опиралась на эти компании Россия при импорте "столь необходимых товаров двойного назначения".