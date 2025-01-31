Президент США заверил, что любая страна, которая попытается это сделать, должна попрощаться с Америкой.

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что странам БРИКС грозят 100%-ные пошлины со стороны США, если они введут собственную валюту, которая заменит доллар. Об этом Трамп написал в социальной сети.

Он подчеркнул, что идея о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, а США тем временем в стороне наблюдают, закончена.

"Мы собираемся требовать от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать любую другую валюту на замену могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% тарифами", - написал президент США.

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Он добавил, что в случае создания новой валюты страны БРИКС "попрощаются с продажей в замечательную экономику США".

"Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать "привет" тарифам и попрощаться с Америкой!" - заверил лидер США.

Создание новой валюты БРИКС: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, РФ хочет создать систему международных платежей на базе БРИКС, чтобы обойти действующую глобальную финансовую систему, в которой Москва находится под санкциями. В то же время другие страны БРИКС, которые не сталкиваются с проблемами в международной торговле, предоставляют приоритет доступа к финансовой системе, основанной на долларах.

Еще до своей инаугурации Трамп угрожал ввести 100-процентную пошлину на товары из стран БРИКС, если они не оставят попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Он выражал сомнение, что страны БРИКС вообще смогут найти альтернативу доллару.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявлял, что страны БРИКС вообще не заинтересованы в ослаблении доллара США. Он, в частности, отмечал, что географическая удаленность стран БРИКС затрудняет такую инициативу, в отличие от еврозоны.

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