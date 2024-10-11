В Москве не скрывают, что стремятся таким образом обойти западные санкции.

Россия стремится создать новую систему международных банковских платежей на базе блока БРИКС, чтобы обойти действующую глобальную финансовую систему, в которой Москва находится под санкциями. Об этом пишет Bloomberg, анализируя комплекс предложений, подготовленных Министерством финансов России и Банком России.

План в частности предусматривает развитие сети коммерческих банков, которые могут проводить такие операции в местных валютах, а также установление прямых связей между центральными банками. Кроме того предлагается создать центры взаимной торговли такими товарами, как нефть, природный газ, зерно и золото.

"Мультивалютная система" должна будет "оградить своих участников от любого внешнего давления, такого как экстерриториальные санкции", - говорится в отчете Минфина РФ, в котором также утверждается, что интересы США "не всегда совпадают с интересами других участников" глобальной финансовой системы.

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Как отмечает Bloomberg, другие страны БРИКС, которые не сталкиваются с такими же осложнениями в международной торговле, как обложенная санкциями Россия, продолжают отдавать приоритет доступу к финансовой системе, основанной на долларах.

Отчет был опубликован, когда Путин готовится принять лидеров на ежегодный саммит БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября.

Россия и БРИКС: последние новости

Как писал УНИАН, группа БРИКС, в состав которой изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, расширилась в январе за счет Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Египта. В течение последних месяцев еще несколько стран подали свои заявки на вступление в БРИКС - Куба, Азербайджан, Турция, Малайзия.

Это довольно тенденциозное расширение блока с откровенно антизападной повесткой смущает собственно сам Запад. Хотя в НАТО с недоверием относятся к возможности превращения БРИКС в полноценный военный альянс, однако стратегическое сотрудничество между Россией, Китаем и другими участниками блока может иметь долгосрочные последствия для глобальной безопасности.

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