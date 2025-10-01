Кристина Казакова

Российский разведывательный самолет Ил-20 недавно пролетел рядом с немецким фрегатом.

За последние годы близкие встречи между российскими военными самолетами и военными кораблями НАТО стали привычным явлением на морях Европы, поделился с изданием Business Insider один из высокопоставленных командиров альянса после последнего инцидента.

Издание отметило, что об этом он рассказал через несколько дней после того, как российский разведывательный самолет пролетел в нескольких сотнях метров от немецкого фрегата в Балтийском море.

"Это не первый случай, когда над кораблем НАТО пролетал самолет. Такое случалось и раньше, и это не будет последним случаем", - рассказал голландский командир Постоянной морской группы НАТО № 1 Арьен Варнаар.

Указывается, что в середине сентября российский самолет облетел морскую группу, являющуюся одной из сил быстрого реагирования ВМС НАТО и включающую немецкий фрегат класса "Sachsen" FGS Hamburg.

Варнаар рассказал изданию, что это был российский разведывательный самолет Ил-20, построенный в Советском Союзе. Он летел рядом с немецким фрегатом и был "препятствием" для немецкого военного корабля на расстоянии примерно 600 метров.

В публикации говорится, что Берлин осудил этот инцидент, который произошел после вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО. Эти случаи вызвали определенный дискомфорт среди европейских лидеров, которые предупредили, что Москва намеренно испытывает Запад, чтобы оценить его реакцию.

По словам Варнаара, такие пролеты российских самолетов с момента первого вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году происходят регулярно, практически каждую неделю.

"Это происходит регулярно, об этом сообщают время от времени, но не постоянно. Это не является новым. Это происходило постоянно в течение последних лет", - сказал голландский командир Постоянной морской группы НАТО № 1.

Более того, подобные случаи также происходят в других водах вокруг Европы и в Атлантическом океане. Варнаар констатировал, что такие инциденты неизбежны, учитывая, что НАТО и Россия действуют вблизи друг друга в тех же районах. По его словам, самолеты НАТО также иногда пролетают вблизи российских.

"Если разместить военные ресурсы разных сторон близко друг к другу на небольшой территории, очевидно, что это несет в себе определенный риск. Мы в НАТО очень хорошо это осознаем. Я уверен, что другая сторона также осознает этот риск", - отметил военный.

По словам представителей НАТО, отмечает издание, взаимодействие с россиянами на море, как правило, является безопасным, рутинным и профессиональным. Однако Россия не всегда придерживается профессиональных стандартов.

Так, как говорится в статье, США обвинили российских пилотов в опасных и непрофессиональных маневрах вокруг американских самолетов. Указывается. что в 2023 году один такой инцидент закончился тем, что в Черное море упал американский боевой дрон.

Как сообщили немецкие СМИ, министр обороны Германии Борис Писториус после инцидента с Ил-20 заявил на прошлой неделе, что Путин пытается "спровоцировать" НАТО и "выявить, разоблачить и использовать слабые места" альянса.

НАТО и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин выразил мнение, что страны НАТО должны делать больше для победы Украины в войне, которую начала Россия против нее. В частности, он считает обязательство стран Альянса увеличить свои взносы на оборону до 5% правильным шагом. Остин добавил, что после более трех лет полномасштабной войны, Украина остается суверенной страной, сама принимает решения и является очень демократической страной.

Также мы писали, что командующий Объединенными силами НАТО в Бранссуме генерал Инго Герхарц считает, что странам-членам Альянса необходимо поучиться у Украины противодействию угрозам воздушному пространству. Герхарц отметил необходимость синхронизации усилий среди стран НАТО для противодействия угрозам воздушному пространству. Он признал, что перехват дронов истребителями, как это было в случае с Польшей, является нецелесообразным. Поэтому, Герхарц поделился, что стоит найти другие решения и вложить больше ресурсов в различные сферы.

