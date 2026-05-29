'Законные военные цели': Путин пригрозил Европе агрессией

Российский диктатор выступил с очередным стендапом.

Россия не собирается нападать на страны Европы, но готова сровнять их с землей. С таким заявлением выступил российский диктатор Владимир Путин в ходе визита в Казахстан.

В частности Путин прокомментировал недавние высказывания главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о том, что НАТО способен уничтожить российские военные объекты в Калининграде в случае российской агрессии против Европы.

"У них есть средства, чтобы сровнять с землей российские базы. У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается это сделать", – сказал он.

Видео дня

Диктатор также назвал "бредом" заявления европейских политиков о том, что они готовятся к возможной российской агрессии.

"У России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, – это их рук дело, это результат их политики", - заявил он.

По словам Путина, Россия якобы была вынуждена "защитить крымчан" и "оказать содействие ДНР и ЛНР".

"Когда [мы] убедились, что Минские соглашения никто не собирается выполнять, вынуждены были – вынуждены! – оказать содействие двум непризнанным тогда республикам. Признать их, а потом оказать им содействие вооружённым путём, поскольку в соответствии с межгосударственным договором мы взяли на себя обязательства ответить на их просьбы об их защите", - заявил диктатор.

Другие заявления Путина

Как писал УНИАН, российский диктатор уверен, что российская армия "наступает по всем фронтам", и поэтому война в Украине вроде бы скоро кончиться. Ранее аналитики пришли к выводу, что Путин просто не знает о реальном положении дел на фронте.

Кроме того, Путин пригрозил Армении повторением судьбы Украины, если Ереван продолжит сближение с Европейским союзом.

Вас также могут заинтересовать новости: