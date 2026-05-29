Падение дрона в Румынии: страна высылает российского дипломата и закрывает консульство

Президент Румынии заявил, что вина за инцидент лежит полностью на России.

Генеральный консул России в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто. Об этом в пятницу, 29 мая, сказал президент Румынии Никушор Дан.

Как сообщает издание digi24, заявление прозвучало в рамках заседания в президентском дворце, где обсуждалось падение российского беспилотника в многоквартирный дом в Галаце.

"В Румынии произошел серьезный инцидент, и вся ответственность за этот инцидент лежит на России - стране, которая более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины. В связи с этой ситуацией Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, и Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто", – заявил Никушор Дан.

Андрей Косилин, генеральный консул России, объявленный персоной нон грата, покинет Румынию через 72 часа, а генеральное консульство в Констанце закроется через 30 дней.

Напомним, что в ночь на 29 мая как минимум один российским дрон пролетал над территорией Румынии. В городе Галац дрон врезался в жилую многоэтажку. В результате чего в квартире на 10-м этаже здания произошел взрыв и пожар. Двое жителей дома пострадали.

По словам румынского президента, беспилотник уже идентифицирован – это российская "Герань-2". Он сказал, что дрон летел в составе роя из 43 беспилотников и есть понимание, где дрон пересек границу Украины и Румынии.

