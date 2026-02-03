'Очень плохой сигнал': Рютте обратился к россиянам после их ночного удара по Украине

Он признает, что возникает вопрос, серьезно ли россияне относятся к возможности заключения соглашения.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте настойчиво призывает российские власти прекратить массированные обстрелы мирного населения Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В частности, у генерального секретаря Альянса спросили, какой конкретный ответ НАТО может дать России за сегодняшнюю массированную атаку на Украину.

Рютте подчеркнул, что эта ночная атака была ужасной

"И это не для военных целей. Это только для создания хаоса для невинных граждан, нанесения ударов по гражданской инфраструктуре", - отметил он.

Генсек считает сам факт войны, которую начала Россия, безумием. По его словам, ночная атака России не была чем-то спровоцирована.

По его убеждению, наносить удары по невинным гражданским лицам - это не военное дело. Поэтому он чрезвычайно серьезно воспринимает такие нападения. В то же время, как отмечает Рютте, Украина заинтересована в долгосрочном мире:

"Я думаю, что президент Украины абсолютно готов "играть по правилам", заключить соглашение с россиянами, но это соглашение должно быть приемлемым для всех сторон, и особенно, конечно, для Украины, без сомнения".

Впрочем, он признает, что возникает вопрос, серьезно ли россияне относятся к возможности заключения соглашения.

"И будем надеяться, что так и будет с их стороны. И я знаю, что американский президент делает все возможное со своей командой, чтобы положить конец этой ужасной войне, и я благодарен им за это. Он единственный, кто может это сделать, но прошлая ночь - это был очень плохой сигнал", - подчеркнул Рютте.

В курсе ли США - мнение Рютте

Также у генерального секретаря НАТО спросили, будет ли он лично информировать президента США Дональда Трампа о том, что инициатор войны Владимир Путин нарушил обещание не атаковать Украину во время сильных зимних морозов.

Как отметил Рютте, он всегда тактичен во время своих общения с другими лидерами.

"Но я абсолютно уверен, что американцы это заметили. Они видят, что произошло. Они это услышат. Они также воспримут это так, как есть. И это опять же - это нападение на невинных гражданских, на гражданскую инфраструктуру, а это, по моему мнению, неприемлемо", - подчеркнул генсек.

Он подчеркнул, что такие обстрелы россиян не имеют ничего общего с желанием одержать "победу в войне" или с ведением войны, которую Россия начала неспровоцированно в феврале 2022 года.

По его мнению, такими действиями Россия не может сломить волю украинцев, и массовые обстрелы не срабатывают. Рютте подчеркнул:

"Это только укрепляет вашу решимость продолжать борьбу и довести эту работу до прочного мира. Вы все еще абсолютно непоколебимы".

Он убежден, что нет причины массированно обстреливать мирное гражданское население. Но если россияне думают, что это каким-то образом сломит решимость Украины, то это не так.

"Поэтому прекратите это делать. Очевидно, что это мое послание россиянам", - подчеркнул Рютте.

Удар РФ по Украине 3 февраля

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил Путина в течение недели не бить по Украине. В то же время, российские захватчики нарушили эту просьбу президента США.

Этой ночью Россия запустила рекордное количество баллистических ракет. Всего было запущено 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых - это "Шахеды". Для этой атаки Россия применила рекордное количество баллистических ракет.

