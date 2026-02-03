Какую спичку нужно перетащить, чтобы равенство стало правильным: сложная головоломка

Решая эту головоломку, вы проверите, на каком уровне ваша внимательность.

Математические головоломки из спичек - отличный способ проверить внимательность, логическое мышление и способность концентрироваться. Это задание в последнее время активно распространяется в соцсетях и заставляет хорошенько поломать голову многим пользователям.

Эту загадку опубликовали в сети TikTok на странице, которая специализируется на ребусах и тестах на сообразительность. Многие люди признались, что с первого взгляда она кажется простой, однако впоследствии оказывается, что решение найти не так уж и просто.

Перед вами неправильное математическое равенство 17 – 8 = 6, составленное из 21 спички. Задача состоит в том, чтобы переместить только одну спичку и сделать пример логически правильным. Условия кажутся минимальными, но именно это и затрудняет поиск ответа.

Стоит учесть, что возможных вариантов решения может быть несколько, однако в этой задаче предлагается только один из них. Если вы внимательно посмотрите на цифры и попробуете мыслить нестандартно, шанс найти правильный ход значительно возрастет.

Вы нашли решение? Если да – это означает, что ваша внимательность действительно на высоком уровне. Если же нет – не расстраивайтесь. Регулярная практика подобных задач со временем улучшает способность быстро находить нужные детали даже в запутанных ситуациях.

Правильное решение такое: нужно забрать нижнюю левую спичку из цифры 8 и переместить ее в верхнюю правую часть цифры 6. В результате 8 превращается в 9, а 6 - в 8. А уравнение станет правильным: 17 – 9 = 8.

