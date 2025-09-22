Провокации России заслуживают серьёзного ответа НАТО, отмечает The Times.

Российский лидер Владимир Путин активизирует свои военные действия против НАТО, исследуя его территорию и проверяя его границы. При этом, как пишет The Times, хотя европейские страны взяли на себя значительные обязательства в области обороны за последний год, но недавние действия Путина показывают, что этого ещё недостаточно.

"Кремль всё ещё чувствует себя достаточно смелым, чтобы пробовать на прочность восточный фланг континента", - подчеркивает издание.

"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость", — ответила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что его страна находится ближе к конфликту, чем когда-либо со времён Второй мировой войны.

Видео дня

Как подчеркивает издание, провокации России заслуживают серьёзного ответа. НАТО обсудит изменение правил ведения боевых действий, чтобы обеспечить более оперативное реагирование на российские воздушные вторжения. Крайне важно, чтобы НАТО установило "красные линии" и не позволило подобной российской агрессии стать обыденностью.

"Мы должны разработать чёткую линию и быть готовыми действовать в её рамках", — заявил изданию маршал авиации Грег Бэгвелл, бывший высокопоставленный командующий Королевских ВВС.

При этом, как отмечает The Times, если Польша, Финляндия и страны Балтии тратят значительные средства на оборону и наращивают свой потенциал сдерживания, то богатые западноевропейские державы, "Европейская тройка" — Великобритания, Франция и Германия — всё ещё отстают.

При этом, подчеркивается в татье, угрозу представляет не только Россия. Ранее сообщалось, что MI5 впервые выпустит рекомендации для парламентариев, чтобы помочь им защититься от иностранного шпионажа.

"В каком-то смысле, эти рекомендации нужны всем нам. Угрозы нашему миру и образу жизни многочисленны; для их защиты потребуется бдительность и самопожертвование", - пишет The Times.

Агрессия России против НАТО

В пятницу три российских МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии. При эитом Российские пилоты подтвердили получение сообщения от итальянских пилотов истребителей F-35, но проигнорировали его и фактически не следовали сигналам.

А в воскресенье, 21 сентября, истребителям НАТО снова пришлось лететь на перехват российского военного самолета. Два немецких истребителя Eurofighter отправили для отслеживания российского разведывательного самолета Ил-20М, летевшего в полосе нейтрального воздушного пространства над Балтийским морем.

Вас также могут заинтересовать новости: