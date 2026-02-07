Польша закрыла два аэропорта из-за атаки России на Украину

Польские аэропорты закрыты из-за "незапланированной военной активности".

Воздушное пространство над польскими аэропортами Люблина и Жешува было закрыто в последние часы из-за "незапланированной военной активности".

Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает Reuters.

Эти аэропорты недоступны из-за военной активности, связанной с обеспечением государственной безопасности, говорится в уведомлении для пилотов, опубликованном на сайте FAA.

Сервис отслеживания полетов FlightRadar24 сообщил на X, что закрытие касалось самолетов НАТО, работающих в этом районе.

Издание напомнило, что в прошлом месяце аэропорты Жешува и Люблина на некоторое время приостановили работу, сославшись на плановые операции и отсутствие угрозы польскому воздушному пространству.

Воздушный удар по Украине

Оккупанты в ночь на 7 февраля запустили по Украине сотни дронов. Ввоздушная тревога была объявлена в большинстве областей. Утром мониторы сообщили об отсутствии ракет в воздушном пространстве Украины. В основном для западных областей остается угроза беспилотников.

А в ночь на 6 февраля оккупанты атаковали дронами Запорожье, в результате чего там был ранен подросток, многие люди остались без света. А в Запорожском районе в результате удара россиян погибла супружеская пара - 49-летний мужчина и его 48-летняя жена.

