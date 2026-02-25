Британии, возможно, придется вывести войска из Эстонии или Кипра для развертывания в Украине, - The Times

Британские силы в Эстонии предназначены для сдерживания российской агрессии на восточном фланге НАТО.

Чтобы развернуть бригаду военных в Украине после заключения потенциального мирного соглашения, Великобритания, вероятно, будет вынуждена вывести свои силы из Эстонии и Кипра. Об этом со ссылкой на оценки высокопоставленных представителей оборонного ведомства пишет издание The Times.

Авторы материала напоминают, что, по словам украинского президента Владимира Зеленского, Великобритания и Франция обязались направить в Украину по 5000 военнослужащих в случае заключения мирного соглашения с Россией. Однако Лондон не имеет достаточных ресурсов для выполнения этого обещания. Внутреннее планирование Министерства обороны предусматривает гораздо менее масштабное развертывание войск.

"Реалистично, отправка 5000 военных означает, что нам нужно иметь в общей сложности 20 000. Чтобы достичь таких цифр, нам придется вывести войска из стран Балтии или Кипра. Это не будет идеальным вариантом. Если это страны Балтии, это просто откроет нам еще один фронт. А Кипр имеет чрезвычайно важные возможности. Мы могли бы отправить 5000 солдат только на год и дать им оружие, с которым они могли бы ходить. Но у них не было бы ничего, на чем они могли бы ездить", – пояснил неназванный собеседник журналистов в оборонном ведомстве.

Издание объясняет, что для содержания на территории Украины 5 тысяч британских военных, нужно не менее 15 000 солдат. Это включает 5000 солдат, которые готовятся к развертыванию, и 5000 солдат, которые восстанавливаются. Остальные же будут выполнять "вспомогательную функцию". Речь идет о содействии перемещению снаряжения или проведении специальных тренировок, связанных с развертыванием.

Британские войска в Эстонии и на Кипре

Сейчас на территории Эстонии дислоцируется около 800 британских военных в рамках операции "Кабрит". Они предназначены для сдерживания российской агрессии на восточном фланге НАТО.

"У нас есть давние обязательства перед Эстонией по предоставлению войск в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и это не изменилось", – отметил представитель Минобороны.

Также британские солдаты находятся на территории Кипра. Источники издания пояснили, что эти силы "акклиматизировались в этом районе и их передислокация не будет стратегически выгодной".

Развертывание западных войск в Украине

На прошлой неделе Франция и Великобритания подписали соглашение, согласно которому помогут в подготовке украинской армии и будут контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военного оборудования, которые могут быть использованы для поддержки обороны Украины. По словам Зеленского, обе страны выделят по 5 тысяч военных.

Авторы материала отмечают, что план по размещению британских и французских войск в Украине разрабатывается в штабе в Париже. Планировщиков отправили в Украину, чтобы они оценили, какие подразделения будет целесообразно развернуть. Отдельно отмечается, что любое развертывание войск потребует одобрения парламента Великобритании и решения министров.

Журналисты напомнили, что весной прошлого года адмирал Тони Радакин, бывший начальник штаба обороны, спросил своих европейских коллег, могут ли они сформировать 64-тысячный контингент для отправки в Украину в случае подписания соглашения о мире. Тогда Великобритания была готова выделить 10 тысяч солдат, но впоследствии цифру уменьшили. Сейчас в регулярной армии страны примерно 71 тысяча обученных военных.

Министры обороны стран Европы считают, что достичь отметки в 64 000 человек невозможно. По их мнению, даже коллективные силы численностью 25 000 военнослужащих "будут большим усилием для совместных действий".

Западные военные в Украине: другие новости

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что стремится стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британские войска в Украине после достижения мирного соглашения.

В свою очередь, заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин считает, что европейских войск в Украине не будет. По его мнению, западным странам не хватит решимости для развертывания своих бригад.

"Я даже больше скажу, им сегодня даже тем офицерам и солдатам большинства тех стран, наших партнеров, запрещено приближаться к прифронтовым регионам наших. У них есть конкретный запрет", – добавил военный.

