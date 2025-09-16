По словам Ишингера, Путин начнет реальный диалог только, когда осознает, что дальнейшее применение военной силы не дает новых результатов.

Мир с Россией возможен, но путь к нему будет долгим и трудным - пока переговоры еще даже не начинались. Об этом "РБК-Украина" сказал многолетний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, в конце концов "мирные усилия", которые прежде всего возглавляет администрация Белого дома, приведут к успеху. В то же время он отмечает: впереди - длительный и сложный процесс.

"Моя оценка такова, что впереди очень долгий и трудный путь. Долгий. Не дни, не недели, а долгий", - подчеркнул Ишингер.

Он отметил, что позитивным сигналом стало хотя бы то, что США инициировали обсуждение с Россией, ведь раньше диалога между ними вообще не было. Однако, по его словам, пока Москва не демонстрирует готовности серьезно рассматривать условия прекращения огня или мирного урегулирования.

Дипломат пояснил, что не считает ситуацию "тупиком", поскольку настоящие переговоры еще не стартовали.

"Я бы не сказал, что переговоры зашли в тупик. Я бы сказал, что переговоры на самом деле еще не начались. И мы надеемся, что в какой-то момент они начнутся", - сказал он.

Он напомнил собственный опыт работы переговорщиком от Германии во время урегулирования балканских войн 1990-х годов и подчеркнул: в случае с войной решение о мире всегда становится личным вызовом для лидера страны, который начал агрессию.

"Если у вас есть две страны, которые ведут войну друг с другом, это не то же самое, что две страны с проблемой собственности или тарифов. Когда речь идет о войне и мире - это вопрос жизни и смерти. И это вопрос лидера. Если он прекращает войну, ему придется оправдываться перед своим населением, почему столько его молодых мужчин и женщин было принесено в жертву", - подчеркнул Ишингер.

Он добавил: "В конце концов согласие на мир для лидера, который вел войну, является личным вопросом жизни и смерти. Или по крайней мере личным вопросом профессионального успеха - всей его карьеры. Вся карьера поставлена на карту".

По словам Ишингера, для главы РФ Владимира Путина согласие на реальные переговоры возможно лишь тогда, когда он осознает, что дальнейшее применение военной силы не дает новых значимых результатов. Сейчас, по мнению дипломата, такого понимания в Кремле еще нет.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие для встречи Зеленского и Путина. По его словам, для того, чтобы она состоялась, ему "придется вмешаться".

"Я хочу это остановить. И знаете, я остановил семь войн. Я думал, что это (война России в Украине) для меня будет легким, но это стало провалом. Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижима", - подчеркнул Трамп.

В то же время пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков вспомнил о мирных переговорах и заявил, что не стоит ждать "молниеносных результатов" от переговорного процесса по Украине.

Он напомнил, что Дональд Трамп тоже сначала верил в мгновенный результат переговоров, но впоследствии понял, что нужно больше времени.

