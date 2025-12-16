Он отметил, что разница в позициях США и Европы относительно этих средств "очень четкая".

Договоренность, которая позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, еще "очень далека". Об этом заявил в интервью премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Onet.

"Сейчас у нас есть решение, которое позволяет постоянное замораживание российских активов. (...) Однако от этого момента до потенциального использования этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, все еще световые годы", - признал он.

По словам Туска, решение о выделении этих средств Украине не будет принято на саммите в Брюсселе в четверг, где должно быть достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.

"Однако существуют различные косвенные механизмы, например, возможность использования этих средств как своеобразного финансового рычага, то есть гарантий по кредитам", - добавил он.

На вопрос, похожа ли позиция Соединенных Штатов по этому вопросу на европейскую, он отметил, что "разница во мнениях очень четкая".

"Американцы говорят: оставьте эти российские активы в покое, потому что трудно сесть с Путиным и сказать: "Давайте найдем компромисс, но мы берем ваши деньги". Это аргумент американцев, чтобы быть очень осторожными здесь и не доводить дело до края краха", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что США имеют более деловой подход к этому вопросу.

"Американцы были бы заинтересованы в использовании этих ресурсов по-другому, и я считаю, что они также использовали бы некоторые из них сами, возможно, в консультации с Россией. Здесь иногда оказывается, что американцы все еще имеют деловой подход к этому вопросу... Трудно говорить о единой европейской и американской позиции здесь", - добавил Туск.

Репарационный кредит для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что репарационный заем является финансовой гарантией безопасности для Украины. Он отметил, что размер такого займа сейчас составляет от 150 до 200, в общем - 210 млрд долларов. Поэтому, его называют геймчейнджером для Украины.

По его словам, если российская агрессия будет продолжаться, тогда Украина может рассчитывать на 45 млрд евро в год финансовой помощи, то есть, речь идет о транше этого репарационного займа.

