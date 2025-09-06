Кремль считает, что иностранные войска на Украине являются "угрозой для России".

Пару дней назад российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, если тот приедет к нему в Москву.

За пределами России предложение Путина было отвергнуто как несерьезное и совершенно нереализуемое. Как отметил в своем анализе обозреватель BBC Стив Розенберг, это просто политический троллинг. Но во многом это отражает нынешнюю позицию Кремля по войне в Украине: "Да, мы хотим мира, но только на наших условиях. Вы отвергаете наши условия? Тогда мира не будет".

Путин пригрозил, что Россия достигнет всех своих военных целей, если Украина не согласится на сделку. Розенберг отметил, что эта бескомпромиссная позиция подпитывается совокупностью факторов:

Во-первых, убежденностью Кремля в том, что в Украине российские войска контролируют ситуацию на поле боя.

Во-вторых, дипломатическим успехом. На этой неделе в Китае Путин пожал руки ряду мировых лидеров.

"Все это было сделано для того, чтобы продемонстрировать, что у России есть влиятельные друзья, такие как Китай, Индия и Северная Корея", - констатировад журналист.

А еще есть США. В прошлом месяце американский президент Дональд Трамп устроил российскому диктатору радушный прием на Аляске. В РФ это событие подали как свидетельство провала усилий Запада по изоляции России из-за войны против Украины.

К тому же Трамп не раз устанавливал ультиматумы и сроки, а также угрожал санкциями, если Россия не заключит мир.

"Но Трамп не выполнил свои угрозы - и это еще один повод для уверенности России", - констатировал Розенберг.

"И где же тогда перспективы мира?", - задался риторическим вопросом журналист и напомнил, что недавно Путин заявил, что видит "свет в конце туннеля".

"Мне кажется, что сейчас Россия, с одной стороны, и Украина и Европа (и, в некоторой степени, Америка), с другой, находятся в разных туннелях, на разных дорогах, с разными целями", - выразил мнение Розенберг.

Он объяснил, что Украина и Европа сосредоточены на прекращении боевых действий, формировании гарантий безопасности для Киева и обеспечении достаточной послевоенной мощи ВСУ, чтобы предотвратить новое вторжение.

Когда Путин говорит о "свете в конце туннеля", полагает журналист, он представляет себе путь, ведущий к победе России в Украине и, в более широком смысле, к построению нового мирового порядка, выгодного России.

"С точки зрения мира, трудно понять, где и когда эти два совершенно разных пути пересекутся", - констатировал обозреватель.

Переговоры об окончании войны в Украине

21 августа стало известно, что Путин потребовал от Украины отказаться от Донбасса, НАТО и западных войск. Сам же он считает уступкой готовность заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

А 24 августа шеф-редактор BILD назвал 4 сценария развития событий в Украине. Он выражал мнение, что Трамп вряд ли сможет закончить войну в Украине, поскольку Путин до сих пор не согласился ни на одну его инициативу.

