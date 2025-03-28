Россия накапливает силы для широкомасштабного конфликта.

Росия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО. Об этом идет речь в новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера, пишет BILD.

Как говорится в отчете, Кремль готов использовать силу для достижения своих целей и к концу десятилетия может быть полностью готов к "широкомасштабной конвенциональной войне".

При этом, по оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может "проверить НАТО" путем проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов, чтобы выяснить, насколько серьезно НАТО отнесется к своим обязательствам.

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В докладе немецкой разведки подчеркивается, что несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными. И в случае окончания войны в Украине российские части могут быть быстро переброшены к границам со странами Балтии.

При этом отмечается, что "российские потери восполняются", а оборонная промышленность страны производит больше, чем требуется для текущего конфликта.

"Военные расходы России растут в рекордном темпе — в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП. По сравнению с 2021 годом военный бюджет фактически увеличился в четыре раза. По планам Кремля, численность армии должна вырасти до 1,5 миллиона человек, а объемы вооружения и техники на границе с НАТО — увеличиться на 30–50%", - предупреждают в разведке Германии.

Война России и НАТО

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года.

А военный эксперт, историк Зенке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже этой осенью.

При этом глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковски, в случае войны с Россией Польша сможет продержаться лишь одну-две недели, а потом у нее закончатся боеприпасы. При этом некоторых видов вооружения стране хватит лишь на 5 дней.

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