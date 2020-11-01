Сегодня в Беларуси проходит протестная акция под названием "Дзяды ("Предки") против террора".

В Беларуси сегодня, 1 ноября, оппозиция собирается на Марш против террора. В Минск тем временем уже стягивают бронетехнику с пулеметами.

Об этом сообщает TUT.BY.

Читайте такжеБеларусь решила с 1 ноября закрыть границы для иностранцевВ Минске проходит протестная акция под названием "Дзяды ("Предки") против террора", которую приурочили ко дню поминовения, который отмечается в Беларуси 2 ноября.

Сообщается, что с утра в Минск уже стягивают спецтехнику. В частности, с проспекта Независимости в сторону ул. Волгоградской повернули автозаки и микроавтобусы. Большая колонна техники и водомет направились на ул. Калиновского. Ограждения появляются на центральных площадях столицы.

Кроме того, сообщается, что с 12:40 на вход и выход закрыты три станции метро по маршруту акции: Академия наук, Парк Челюскинцев и Московская.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификацию президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская выдвинула Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

12 октября вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пояснил, что санкции против Лукашенко введут из-за отсутствия воли вести переговоры о мирном разрешении ситуации в Беларуси. Все страны ЕС согласились с предложением расширить список лиц, против которых вводятся санкции.

20 октября Боррель заявил, что ни одна страна Евросоюза не оказывает сопротивления относительно введения санкций против Лукашенко в рамках подготовки второго раунда ограничительных мер в отношении белорусских властей. По его словам, началась техническая работа с целью подготовки введения санкций.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

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Автор: Алина Вишневская