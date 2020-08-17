"Выпускай!": тысячи минчан требуют освободить политзаключенных из СИЗО (видео)

В СИЗО, под которое пришли протестующие, могут держать Сергея Тихановского - мужа главного конкурента Лукашенко Светланы Тихановской.

В Минске на площади возле СИЗО № 1 на улице Володарского собрались от пяти до семи тысяч человек, которые требуют отпустить задержанных во время протестов.

Об этом сообщают местные СМИ.

Протестующие пришли к СИЗО с Площади Независимости и скандируют «Выпускай», «Каждый день» и «Сергей».

По данным СМИ, в СИЗО № 1 могут держать Сергея Тихановского - известного блогера, который хотел баллотироваться в президенты, но с 29 мая находится за решеткой. Завтра, 18 августа, у него день рождения. Его жена Светлана Тихановская - главный конкурент Александра Лукашенко на выборах.

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Также в СИЗО может находиться Виктор Бабарико. После начала президентской кампании его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Позже многотысячная колонна двинулась в сторону изолятора на улице Окрестина.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Денис Прядко