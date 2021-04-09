Наверное, муж Елизаветы II был чрезвычайно разочарован своей ограниченной ролю, однако, он был крепкой опорой для своей трудолюбивой жены.

Можно сказать, что принц Филипп, умерший в 99-летнем возрасте, играл немую второстепенную роль в пантомиме монархии. И это не будет пренебрежением к нему. Это была роль, в которой он был настоящей звездой.

Отобранный среди европейской знати низшего уровня как "подходящий" муж для королевы, он был идеальным образцом, - пишет The Guardian. Племянник короля Греции, безопасно морской и непринужденно грациозный он принял предназначенную ему роль так, будто родился для нее. Филипп участвовал в войне, а когда его жена стала королевой в 1952 году, он покинул карьеру на флоте. Будучи мужем королевы Великобритании, он не носил титул принца-консорта, как когда-то муж королевы Виктории принц Альберт.

Читайте такжеВ Британии начался траур в связи со смертью мужа Елизаветы II (фоторепортаж)В 1950-х годах британская монархия имела дело не столько с кризисом, как с неизбежными для столь архаичного института вопросами в травмированной Второй мировой войной и измененной социалистическим парламентом стране. В Палате общин распространялся незначительный "штамм" республиканизма. Послевоенный период требовал современности не меньше, чем экономии. Монархия все еще переживала удар после принудительного отречения дяди Елизаветы II - Эдварда VIII. Хотя утешением служило примерное поведение во время войны ее отца Георга VI. Но все же монархии было бы лучше без лишнего шока.

Молодая королева и ее муж вышли на сцену: ослепительную, но все же отстраненную. Каждый раз принц Филипп был рядом, почти комично стоя на два шага позади со сложенными за спиной руками. Он уже тогда казался лишь сценической декорацией, джентльменом в ожидании. Имея острый ум, достойный его жены, он редко нарушал свое прикрытие. Его редкие неоглядные короткие реплики могли иногда оскорблять, но на самом деле лишь демонстрировали, что он жив.

Вместе с тем, современность наступала. Хотя история могла посоветовать сохранять осторожность, времена явно требовали перемен. В 1960-х молодая королевская пара в свои 30 лет решила рискнуть. Они открыли свою семью для телевидения, превратив кое-что, что было отстраненной, обезличенной монархией в новую Конституционную сущность - "королевскую семью".

Камеры пригласили провести королевские праздники в замке Балморал. Это привело к все большему телевизионному освещению, кульминацией которого стало появление масштабного "шпионского" документального фильма "Королевская семья". Согласно замыслу, он должен был показали простую семью, которая работает и развлекается. Фильм, который вышел на экраны в 1969 году посмотрели более 30 миллионов британцев. Как и надеялся принц Филипп, для многих это был конец королевской загадочности. Другие же включительно с тогдашним программным директором BBC Дэвидом Аттенборо боялись, что фильм "убьет монархию".

После его трансляции появился новый фильм о том, как несчастный принц Чарльз стал принцем Уэльским. И на этот раз лента указывала, что семья была точно не простой и на самом деле очень странной. С 1970-х годов королева Елизавета II запретила повторные показы "Королевской семьи".

Читайте такжеСегодня умер принц Филипп: биография и деятельность Эдинбургского герцогаНо дело уже было сделано. Пока другие европейские королевские семьи, которым удалось выжить, прятались за кулисами и вели нормальную жизнь, британская вошла в эру знаменитостей. Примерно десяток якобы ее "членов" получали жалованье и исполняли государственные обязанности. Их дети росли под пристальными проверками каждой мелочи, каждой бородавки. Боль для королевы и принца Филиппа была иногда очень сильной. Никто не скажет, как часто скромная Елизавета II обвиняла своего мужа в таком повороте событий. Но можно сказать, что если целью риска было выживание, тогда все сработало.

Конституционный монарх должен быть "нулем", а ее супруг - "нулем от нуля". Лишены какого-либо права на ведение политики или споров, оба партнера вынуждены стараться быть воплощением нации во всех своих заявлениях. Говоря словами основателя британского консерватизма Эдмунда Берка, работа заключалась не в том, чтобы быть конституционно "эффективным", а "достойным". Нужно быть актером, чья игра прописана древней историей и покрыта атрибутикой государственности.

Принц Филипп прожил жизнь в вечном лимбе. Его каждый шаг, каждая ремарка, каждый взгляд отражался на его жене. Он не пользовался тем размахом, который был доступен разным его предшественникам. Муж королевы Марии I Тюдор - Филипп II Испанский - по крайней мере рассчитывал унаследовать корону в случае ее смерти. Когда трон заняла ее сестра Елизавета I, он прислал целую армаду, требуя престол. Вильгельм Оранский после "Славной революции" не соглашался ни с одним нонсенсом со стороны парламента. Он требовал абсолютного равенства со своей женой Марией II, чтобы у него была корона и все атрибуты. После ее смерти он стал королем. Принц Альберт, муж Виктории, получил титул принца-консорта по ее настоянию. Он получал государственные бумаги и сидел рядом с женой всегда: публично и приватно.

Читайте такжеThe Guardian: Елизавета II будет последней королевой Великобритании?Для принца Филиппа разочарование, наверное, было очень большим. Но он очень редко давал это понять и лишь в разговорах с очень близкими друзьями. Его всплески были ограничены лишь фразами вроде: "Я всего лишь проклятая амеба". Он занимался образованием Чарльза, заставив его ходить в свою старую школу Гордонстоун, которую Чарльз ненавидел. Разные слухи о его разгульной жизни, вероятно под влиянием родственника лорда Луиса Маунтбеттена, не были обоснованы. Намеки на это в фантастической драме "Корона" (The Crown) были дотошно опровергнуты королевским биографом Уго Викерсом.

Королева была очень осторожной. В 1952 году она позаботилась о том, чтобы в случае ее смерти, если принц Чарльз в тот момент еще будет ребенком, регентом стал именно Филипп, а не ее сестра Маргарет. Но Филипп не участвовал в королевских аудиенциях и не получал никаких государственных бумаг. Тем более он не играл знаменитой роли монархов "консультировать и предостерегать" избранных глав правительства. Принц Филипп сохранил четкое понимание статуса короны. Во время пресс-конференции в Канаде в 1969 году он настаивал, что она существует не ради самой себя, а для народа.

"Если на любом этапе любая нация решит, что эта система неприемлема, тогда она может справедливо изменить ее", - сказал он.

Одной из разрешенных инициатив принца Филиппа была награда герцога Эдинбургского, что отражало его собственное восхищение природой. Но даже здесь были свои раздражители. В частных беседах он жаловался на "проклятое" Управление по охране труда Великобритании, которое все время пыталось отменить эту награду, а вместе с ней уничтожить его желание вдохновлять молодежь духом риска.

Читайте такжеУ Елизаветы II расследуют, издевалась ли Меган Маркл над королевским персоналомПринц Филипп молчал, когда королева провозгласила annus horribilis (ужасный год - лат.) в 1992 году и после смерти принцессы Дианы в 1997-м. Казалось, что монархия, разбитая один раз злосчастной публичностью и неудачей, отступила, чтобы снова стать жесткой и скучной.

Наследственная монархия все еще остается основой для шести других стран на Севере Европы, каждая из которых - либеральная демократия. Как исследователь конституций Вернон Богданор как-то написал: "Конституционная монархия выносит за рамки спора критический вопрос о том, кто глава государства. Эта должность за пределами политического соревнования. Таким образом, она единственная может представлять весь народ эмоционально удовлетворительным способом". Для Богданора монарх - это почти витринный манекен. Но по сравнению с большинством аспектов британской конституции монархия сегодня кажется наименее сломанной и меньше всего нуждается в исправлении.

Принц Филипп был неотъемлемой частью этого феномена. Он странствовал по миру, поддерживая свою жену. Не было никаких скандальных связей, никаких сомнительных бизнес-партнеров, ни одного случая отсутствия или публичного дистанцирования от престола. Казалось, что он действительно любит королеву, а она его, хотя их любовь была удивительно сдержанной. Он был просто рядом, опора для трудолюбивой жены, этакий современный вид мужчины.

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Перевод: Лесь Дымань