США рассчитывают, что война с Ираном продлится до сентября, - Politico

При этом администрация Трампа не была полностью готова к более масштабной войне, с которой она сейчас сталкивается.

Военное руководство США рассчитывает, что война с Ираном продлится еще несколько месяцев, при этом администрация Дональда Трампа не была полностью готова к такому масштабному конфликту, пишет Politico со ссылкой на свои источники.

"Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, вероятно, до сентября", - отмечает издание.

При этом спешка с привлечением людей и ресурсов, которые обычно организуются задолго до военных действий США, подчеркивает, что команда Трампа не в полной мере предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем, отмечает издание.

Видео дня

"Мы видим совершенно спонтанную операцию, где, похоже, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны", – сказал Джеральд Файерштейн, бывший высокопоставленный американский дипломат, занимавшийся вопросами Ближнего Востока. "Похоже, они проснулись в субботу утром и решили начать войну".

Пентагон также пытается направить в регион больше средств противовоздушной обороны, особенно более компактных и недорогих систем противодействия беспилотникам, которые ведомство разрабатывало в течение последних нескольких лет, сообщил американский чиновник.

Удар, в результате которого погибли американские военнослужащие, вызывает особую озабоченность у военных планировщиков, поскольку он был нанесен относительно недорогим беспилотником "Шахед", который часто может летать ниже существующих радаров. Сейчас США используют ракеты, которые обычно стоятт несколько миллионов долларов, чтобы нейтрализовать беспилотники, которые стоят гораздо меньше.

При этом многие из беспилотников, которые США могли бы использовать в ответ, еще не применялись в боевых действиях, поскольку американские войска до сих пор не сталкивались с такой масштабной угрозой, отметил один из чиновников.

Война США в Иране

Ранее Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране займет примерно 4 недели. А в свежем заявлении госсекретарь США Марко Рубио сказал, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди. Он подчеркнул, что следующая фаза "будет еще более жестокой".

При этом конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на передачу Украине ракет для систем ПВО, особенно критически важных PAC-3 к ЗРК Patriot.

Также, как пишут СМИ, президент Зеленский может столкнуться еще и со срывом мирных переговоров с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: