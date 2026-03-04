5 марта в Украине будет тепло, в пяти областях - снег с дождем

В середине недели, 5 марта, в Украине ожидается теплая, но ветреная весенняя погода. Ожидается облачный день с прояснениями. Исключение составят Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области, где будет пасмурно и пройдет снег с дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +6°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Тернополе 5 марта ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет -1°...+8°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, пасмурно, снег с дождем.
- В Черкассах завтра ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.
- В Одессе 5 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -0°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, пасмурно, снег с дождем.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°, снег с дождем.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, 0°...+11°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.
5 марта - праздник и приметы
5 марта - день памяти святого мученика Конона. По приметам, если ласточки и журавли уже прилетели, то весна будет теплой.