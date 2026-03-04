5 марта в Украине будет тепло, в пяти областях - снег с дождем

В середине недели, 5 марта, в Украине ожидается теплая, но ветреная весенняя погода. Ожидается облачный день с прояснениями. Исключение составят Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области, где будет пасмурно и пройдет снег с дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +6°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +10°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Тернополе 5 марта ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+8°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, пасмурно, снег с дождем.
  • В Черкассах завтра ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.
  • В Одессе 5 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет -0°, днем +10°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, пасмурно, снег с дождем.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°, снег с дождем.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, 0°...+11°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.

5 марта - праздник и приметы

5 марта - день памяти святого мученика Конона. По приметам, если ласточки и журавли уже прилетели, то весна будет теплой.

