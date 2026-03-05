В Одесской области ввели I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

Синоптики предупреждают о ветре до 14 м/с.

В Одесской области на сегодня, 5 марта, ввели повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Вдоль побережья Одесской области днем ожидается северо-западный ветер 12-14 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

В целом ожидается легкое волнение моря, без существенных осадков. Температура воздуха повысится до +7°...+12°. Температура морской воды +2°...+3°.

5 марта в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. Температура днем +8°...+13°. На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В Одессе сегодня также переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 м/с. Воздух прогреется до +8°...+10°.

В целом в ближайшее время погода в Одесской области и вдоль морского побережья будет обусловлена полем повышенного давления. Прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти не штормовой. Температурный фон составит: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем +6°...+11°, на юге области - до 14° тепла. Легкое волнение моря. Температура морской воды 2-3°.

Вас также могут заинтересовать новости: