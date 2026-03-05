Как война с Ираном повлияет на ситуацию в Украине: в France 24 предупредили о последствиях

По словам журналистов, Москва может многое выиграть после атак дронов на энергетические объекты в Персидском заливе.

Быстрая эскалация войны в Иране, вызванная ударом США и Израиля, в результате которого погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, привела к иранским ответным ударам по Израилю и во всем Персидском заливе. Также в конфликт была вовлечена ливанская организация "Хезболла", которая является союзником Тегерана.

Как пишет France 24, эффект от боевых действий ощущается и в Украине.

"Перебои в поставках нефти и газа с Ближнего Востока и стремительный рост цен, вызванные войной в Иране, усиливают способность России получать прибыль от экспорта энергоносителей, что является основой бюджета Кремля и ключевым источником финансирования войны в Украине", - отмечают в материале.

В издании подчеркнули, что если режим в Иране падет, то Кремль потеряет одного из своих ближайших региональных союзников.

"Однако Москва может многое выиграть после атак дронов на энергетические объекты в Персидском заливе, поскольку глобальная ситуация, вероятно, сместится в пользу России, особенно со стороны таких стран, как Китай и Индия, которые сильно зависят от энергоносителей с Ближнего Востока", - добавляют в издании.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил на этой неделе, что третий раунд трехсторонних переговоров с представителями США и России предварительно запланирован на четверг и пятницу в Абу-Даби. Однако Объединенные Арабские Эмираты являются одной из стран Персидского залива, которые стали мишенью Ирана.

В свою очередь, источник, близкий к украинским переговорщикам, сообщил, что конкретной даты для следующего раунда переговоров еще нет.

Зеленский также сказал, что поддержит альтернативные места проведения переговоров, такие как Турция или Швейцария.

"Война в Иране не приведет к прекращению переговоров об окончании войны в Украине, хотя для американцев Иран, конечно, будет приоритетом в ближайшем будущем. Однако масштабы и последствия войны в Украине слишком велики, чтобы о ней можно было забыть", - написал в своем посте украинский политический аналитик Владимир Фесенко.

Кроме того, Зеленский сказал, что длительная война в Иране может повлиять на поставки США боеприпасов для систем ПВО, которые западные союзники предоставили Украине для защиты критически важных объектов инфраструктуры.

В то же время аналитики считают, что мало что указывает на то, что война с Ираном может повлиять на боевые действия в Украине.

Однако война в Иране напугала рынки и значительно подняла цены на нефть, что свидетельствует о том, что РФ может обеспечить большие доходы для финансирования своей военной казны.

"Чем дольше будет длиться кризис в Персидском заливе, тем выгоднее это будет для России и тем больше средств получит ее бюджет для финансирования агрессии против Украины", - заявил член Экспертного совета Центра гражданских свобод, украинской некоммерческой организации Вячеслав Лихачев.

Ранее Politico писало, что США рассчитывают, что война с Ираном продлится до сентября. В то же время администрация Дональда Трампа не была полностью готова к такому масштабному конфликту.

"Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, вероятно, до сентября", - отметили в Politico.

В то же время The Wall Street Journal сообщал, что война в Иране лишает Украину главного оружия для защиты от российских ракет. Известно, что для уничтожения одной баллистической ракеты обычно требуется как минимум две ракеты-перехватчика Patriot. Производство одной такой ракеты-перехватчика стоимостью в несколько миллионов долларов ограничено и может занять несколько месяцев.

"Текущие темпы производства в сочетании с недавними расходами не сулят ничего хорошего для растущих потребностей Украины в противовоздушной обороне", - предупредил Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

