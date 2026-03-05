США планируют приобрести украинские дроны-перехватчики для защиты от 'шахедов', - FT

Если страны Ближнего Востока будут использовать украинские беспилотники-перехватчики, то у Украины останется больше запасов PAC-3

Пентагон и, по меньшей мере, одна из стран Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков для отражения атак иранских "шахедов".

Как пишет Financial Times, украинские технологии стали очень востребованы благодаря опыту Украины в противодействии российским атакам беспилотников.

Так, Украина разработала и запустила в серийное производство дешевые, беспилотники-перехватчики стоимостью в несколько тысяч долларов, что значительно дешевле ракет Patriot (около 13,5 млн долларов каждая), используемых в настоящее время для сбивания беспилотников "Шахед" (около 30 тыс. долларов каждый). А поскольку у Ирана могут быть десятки тысяч беспилотников "Шахед", страны хотят иметь более дешевый метод защиты.

Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "деликатной" темой.

"Однако очевидно, что наблюдается всплеск интереса к украинским перехватчикам беспилотников, способным перехватывать "Шахед" с очень низкими затратами", - отметил он.

При этом представитель местной промышленности заявил, что любые продажи украинских систем, даже произведенных за пределами страны, должны осуществляться в координации с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что он контактировал с шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани, эмиром Катара, и Мухаммедом бин Зайедом аль-Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов, по поводу использования украинских технологий противодействия беспилотникам:

"Украина рассчитывает на то, что если страны Ближнего Востока будут использовать украинские беспилотники-перехватчики вместо ракет PAC-3 для батарей Patriot, то у Украины останется больше запасов PAC-3, необходимых ей для защиты от современных крылатых и баллистических ракет".

При этом иранская тактика в Персидском заливе имитирует российскую тактику против прибрежного украинского города Одессы, где беспилотники "Шахед" скользят над океаном при приближении, чтобы избежать радаров и запутать перехватчики ракет. Беспилотники, развернутые в открытом море, имеют наилучшие шансы перехватить их, сказал один украинский эксперт.

В Украине "буквально десяток компаний производят кинетические перехватчики – маленькие пулеобразные квадрокоптеры или беспилотники с неподвижным крылом – по несколько тысяч долларов за штуку", – сказал человек, знакомый с ходом переговоров.

По данным Politico, Пентагон спешно направляет на Ближний Восток больше средств противовоздушной обороны, особенно более компактных и недорогих систем противодействия беспилотникам.

При этом многие из технологий, которые США могли бы использовать в ответ на атаки иранских "шахедов", еще не применялись в боевых действиях, поскольку американские войска до сих пор не сталкивались с такой масштабной угрозой.

