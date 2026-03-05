Катар сбил бомбардировщики Ирана 'за две минуты' до удара по американской авиабазе, - CNN

На авиабазе Аль-Удейд обычно размещается около 10 тысяч американских военнослужащих.

ВВС Катара сбили иранские бомбардировщики всего в нескольких минутах от удара по крупнейшей военной базе, где размещены американские войска на Ближнем Востоке. Об инциденте, произошедшем в понедельник, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Иран направил два тактических бомбардировщика Су-24 к авиабазе Аль-Удейд, где обычно размещается 10 тысяч американских военнослужащих, и Рас-Лаффану, ключевому газоперерабатывающему заводу и опоре катарской экономики.

По словам одного из источников, иранские истребители находились в "двух минутах" от своих целей. Второй источник сообщил CNN, что самолеты были визуально идентифицированы и сфотографированы "с бомбами и управляемыми боеприпасами".

Видео дня

Сообщается, что самолеты шли на сверхнизкой высоте, чтобы избежать обнаружения радарами, и не отвечали на радиопредупреждения.

Из-за "ограничений по времени" и "на основании имеющихся доказательств" самолеты были "классифицированы как враждебные", после чего катарский истребитель F-15 вступил в бой и сбил оба самолета.

Иранские самолеты упали в территориальные воды Катара, ведутся поиски экипажей.

Как отмечает CNN, эта атака стала первым случаем использования пилотируемых летательных аппаратов для нанесения ударов по соседней стране после смерти Хаменеи – и первым случаем участия ВВС Катара в воздушном бою.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, признал инцидент на брифинге в среду, не уточнив цель иранских бомбардировщиков.

"Катарские истребители впервые сбили два иранских бомбардировщика, направлявшихся к месту назначения", – заявил он на брифинге в Пентагоне.

Война в Иране - новости

2 марта Катар приостановил производство сжиженного природного газа после того, как два иранских дрона атаковали энергетические объекты государственной компании QatarEnergy. По данным СМИ, Катар не сможет восстановить нормальный уровень производства и экспорта СПГ как минимум в течение месяца.

Тем временем государства Персидского залива ждут американские поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые нужны для отражения иранских ракет беспилотников. Эти ракеты являются дефицитными, учитывая войну России против Украины и годы недосточного финансирования на их закупку.

Вас также могут заинтересовать новости: