5 марта в Киеве похолодает и поднимется ветер

Температура в столице снизится до +5...+6 градусов.

В четверг, 5 марта, киевлян ждет свежая ветреная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров остановятся у отметки +1°, а днем температура максимально поднимется до сдержанных +5°...+6°. Облачность станет гуще, но осадков не ожидается.

Прохлады добавит ветер, скорость которого увеличится до 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 749 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.

В Тернополе 5 марта ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Виннице завтра будет -1°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, пасмурно, снег с дождем.

В Черкассах завтра ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.

В Одессе 5 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью будет -0°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, пасмурно, снег с дождем.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°, снег с дождем.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, 0°...+11°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.

Вас также могут заинтересовать новости: