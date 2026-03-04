5 марта в Киеве похолодает и поднимется ветер

В четверг, 5 марта, киевлян ждет свежая ветреная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров остановятся у отметки +1°, а днем температура максимально поднимется до сдержанных +5°...+6°. Облачность станет гуще, но осадков не ожидается.
Прохлады добавит ветер, скорость которого увеличится до 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 749 мм ртутного столба.
Погода 5 марта
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +10°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
В Тернополе 5 марта ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +13°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
В Виннице завтра будет -1°...+8°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг ночью -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, пасмурно, снег с дождем.
В Черкассах завтра ночью -2°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+5°.
В Одессе 5 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +12°.
В Херсоне в четверг ночью будет -0°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +5°, пасмурно, снег с дождем.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°, снег с дождем.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, 0°...+11°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +6°.