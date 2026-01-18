Россия потирает руки: Каллас отреагировала на ультиматум Трампа по Гренландии

По словам дипломата, эти споры отвлекают союзников от основной задачи – помочь прекратить войну России против Украины.

Обострение отношений между Соединенными Штатами и Европой из-за Гренландии может отвлечь союзников от основной задачи – помочь прекратить войну России против Украины. Об этом заявила верховная представительница Евросоюза по вопросам внешней политики Кая Каллас в сети Х.

По ее словам, этот раздор выгоден Китаю и России, которые сейчас, "по-видимому, потирают руки".

"Китай и Россия, видимо, сейчас потирают руки. Именно они выиграют от разногласий между союзниками", - отметила дипломат.

По ее мнению, если вопрос безопасности Гренландии действительно существует, его можно решить в рамках НАТО, а введение пошлин "может сделать Европу и Соединенные Штаты беднее и подорвать наше общее процветание".

"Мы также не можем позволить нашему спору отвлечь нас от нашей основной задачи – помочь прекратить войну России против Украины", – высказалась Каллас.

Ультиматум Трампа Европе

Как сообщал ранее УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум из-за ситуации вокруг Гренландии. Он заявил, что Штаты вводят дополнительные пошлины в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против американской аннексии острова. Новые правила вступят в силу с 1 февраля, а с 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%, подчеркнул глава Белого дома.

В Европе отреагировали на ультиматум Трампа по Гренландии. Так, президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприемлемыми" угрозы введения дополнительных пошлин и пообещал "единый и скоординированный" ответ Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также осудил решение Трампа по тарифам, назвав их "абсолютно неправильными".

Стало известно, что ЕС созывает экстренное заседание послов на фоне ситуации вокруг Гренландии и пошлин Трампа. Они должны собраться в воскресенье, 18 января.

