Угроза из Беларуси: эксперт назвал признаки подготовки к вероятному наступлению

Эксперт отметил, что пограничники обязаны фиксировать все виды движения сил и средств в приграничной зоне.

Военная угроза со стороны Беларуси для Украины может быть вполне реальной. На подготовку к наступлению с этого направления могут указывать несколько признаков. Об этом заявил военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу".

По словам Старикова, наиболее показательными признаками подготовки к наступлению со стороны Беларуси могут быть:

Передислокация ударно-штурмовых подразделений на расстояние около 40 км к границе;

"Легенда" - проведение учений с боевыми стрельбами;

Строительство дорог, в том числе и рокадных.

Накопление резервов, связанных с боевым и тыловым обеспечением. Это измеряется эшелонами, а не вагонами.

Прикрытие в "большом" и "малом" воздухе. Восстановление аэродромов "подскока" для штурмовой, бомбардировочной авиации и истребителей.

Подведение систем ПВО тактического, оперативного и стратегического уровня.

Распространение легенды прикрытия в войсках и их окружении.

Стариков подчеркнул, что военная разведка обязана выявлять все эти разведывательные признаки, а пограничники - фиксировать все виды движения сил и средств в приграничной зоне.

Угроза наступления из Беларуси реальна

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военная операция России с территории Беларуси на сегодня является вполне реальной. Он отметил, что на сегодняшний день активная линия фронта простирается на более чем 1200 километров.

Сырский добавил, что Россия превосходит Украину по количеству бригад и полков вдвое. По его словам, постоянно ведутся боевые действия и наблюдается "тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться".

