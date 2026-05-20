США провели испытательный полет межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы запустили невооруженную ракету из Калифорнии.

В среду рано утром ВВС США запустили невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с базы в Южной Калифорнии. Об этом сообщает The Washington Times.

По словам официальных лиц, запуск с космической базы Ванденберг в Тихий океан был запланирован ранее и не был ответом на какие-либо мировые события.

"Наша способность проводить эти суровые, реалистичные испытания является основополагающей для нашей национальной безопасности. Этот запуск проверяет исправность и готовность наших сил МБР, подтверждая способность каждого компонента комплекса МБР, от наших операторов до самой системы вооружения, выполнять миссию", – сказал генерал С. Л. Дэвис, командующий Глобальным ударным командованием ВВС

Инженеры отслеживали траекторию полета ракеты, чтобы оценить ее двигательную установку, системы наведения и возвращение в атмосферу под воздействием, по словам представителей ВВС, "чрезвычайной физической нагрузки".

Отмечается, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты в среду состоялся на фоне трехдневных российских ядерных военных учений. Они начались во вторник и продлятся до четверга. В них участвуют сотни ракетных пусковых установок, боевых самолетов, надводных кораблей и по меньшей мере восемь стратегических ракетных подводных лодок, сообщили российские представители оборонного ведомства.

Minuteman III остается основой наземной части ядерной триады США, но по военным меркам она устарела. 400 ракет, находящихся в состоянии боевой готовности в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте, были развернуты в 1970 году с первоначальным запланированным сроком службы всего 10 лет.

"Эти операционные испытания – самый заметный и важный способ проверки готовности наших систем", – сказал полковник Дастин Гармон, командир 377-й группы испытаний и оценки.

Ядерные испытания РФ

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Российской Федерации, которая в феврале 2022 года развязала полномасштабную войну против Украины, сообщило о начале учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии".

Согласно сообщению, маневры пройдут с 19 по 21 мая. В них примут участие более 64 тыс. военнослужащих и более 7,8 тыс. единиц техники. К учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский и Северный флоты.

ВС РФ, по данным Минобороны страны-агрессора, в ходе учений отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси.

