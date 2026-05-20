Психолог назвал два 'навыка любви', которые спасут любые отношения

Их эффективность доказали ученые.

Американский психолог Марк Треверс назвал навыки, которые могут восстановить любые отношения. Как отметил он в своей статье для Forbes, и сама любовь – это навык, который люди активно развивают.

"Любовь, как и все, что вы считаете ценным в своей жизни, требует определенной защиты. Страсть и химия, безусловно, могут помочь сохранить отношения на ранних этапах, но они не помогут вам дойти до определенного момента; ни то, ни другое само по себе не достаточно сильно, чтобы поддерживать любовь бесконечно", - отметил он.

И вот какие два навыка, которые могут превратить проблемные отношения в процветающие, психолог назвал, ссылаясь на результаты исследований ученых:

Навыки общения. Практически все знают, что общение – один из важнейших аспектов романтических отношений. В 2018 ученые обобщили данные о супружеской коммуникации и выделили пять основных моделей общения, наиболее тесно связанных с высоким уровнем удовлетворенности отношениями: повседневные коммуникативные действия; позитивный обмен мнениями; эффективное управление конфликтами; я-высказывания"; уточнения. Эти пять навыков подразумевают гораздо больше, чем просто более четкое выражение своих мыслей. Они играют важную роль в формировании эмоционального и психологического восприятия партнерами своих отношений.

Навыки активного слушания. Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в Международном журнале слушания, активное слушание определяется как "процесс получения, конструирования смысла и реагирования на устные и/или невербальные сообщения". Самая важная часть этого определения заключается в том, что слушание рассматривается как активное усилие, а не просто пассивное восприятие. Независимо от того, идет ли речь о чем-то незначительном или о чем-то серьезном, всегда должен действовать один и тот же принцип. Слушание – это не то, что предназначено только для кризисов. Это должно стать стандартной ежедневной практикой.

