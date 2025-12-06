Проведение такой встречи анонсировал Эммануэль Макрон.

Лидеры Франции, Германии и Великобритании проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне в понедельник, 8 декабря, чтобы обсудить усилия США по достижению мирного соглашения после того, как РФ осуществила очередную серию массированных ударов. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности президент Франции Эммануэль Макрон заявил о встрече сегодня, 6 декабря, на своих страницах в соцсетях, а также осудил последние обстрелы России по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Украины.

"Россия замыкается на пути эскалации и не стремится к миру", - отметил он.

Видео дня

По словам французского лидера, страны Европы "должны продолжать давить на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир".

Президент Франции добавил, что вместе с Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером оценит ситуацию в Украине и переговоры, в которых участвуют США.

Известно, что 5 декабря США заявили, что их переговорщики договорились с украинскими представителями о "рамках договоренностей по безопасности" и обсудили, какие средства сдерживания нужны в рамках соглашения о прекращении войны с РФ. Однако признаков серьезного прорыва было мало.

В то же время сегодня, 6 декабря, Генштаб Украины сообщил, что российская армия в течение ночи осуществила массированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру, запустив 653 дрона и 51 ракету, в результате чего произошли отключения электроэнергии в нескольких регионах. В свою очередь в Киеве сообщили, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Рязанской области России.

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов мирные переговоры по окончанию войны в Украине должны быть в тени. Когда у него попросили подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби, он ответил, что любые чувствительные процессы требуют неразглашения.

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они все не будут успешными. Не хочется, чтобы мы их провалили, поэтому подождите", - добавил Буданов.

В то же время Reuters сообщал, что переговоры между США и Украиной достигли прогресса и будут продолжаться. Обе стороны отметили, что реальный прогресс в достижении любого соглашения будет зависеть от готовности РФ показать серьезную приверженность долгосрочному миру.

Поэтому представитель Белого дома сообщил, что встречи, которые происходят в Майами, были продуктивными, а также добавил, что "был достигнут прогресс".

Вас также могут заинтересовать новости: