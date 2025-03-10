11 марта в столице Саудовской Аравии состоятся переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Станут ли они началом урегулирования или еще одним этапом дипломатического давления?

Американская сторона заявляет, что главной целью встречи является создание "основ для мирного соглашения и начального прекращения огня". И то, что США ожидают услышать от Украины, уже известно: готовность к прекращению огня как первой фазы на пути к всеобъемлющему миру.

Украинская сторона уже объявила свой план, речь идет о временном прекращении обстрелов, в частности энергетической, критической инфраструктуры и на море. Но будет ли считать американская сторона это достаточным? Большой вопрос.

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План украинской стороны понятен. Условно говоря, продемонстрировать первые шаги, и в случае, когда Россия откажется, показать, что именно Москва не хочет мира, а никак не Киев.

Но то, что Россия вряд ли на это согласится - сто процентов.

Ущерб, который РФ может наносить Украине, в том числе ее энергетической инфраструктуре, и особенно в условиях ограничения разведывательных данных от американской стороны, значительно перевешивают.

Что касается соглашения о полезных ископаемых, есть много информации, якобы американская сторона уже считает, что первый вариант соглашения не является достаточным, и условия могут быть ухудшены. Но, в любом случае, уже понятно, что США привязывают это соглашение к готовности начинать реальные мирные переговоры с Россией. Соответственно, это главный фактор, который будет определять готовность (в трактовке Трампа) Украины к реальному перемирию. На какие уступки, в частности территориальные, она готова пойти.

Конечно, Киев будет пытаться говорить о гарантиях безопасности, однако уже понятно, что американская сторона не готова их предоставлять.

Сначала будут требовать сесть за стол переговоров с россиянами, идти на определенные уступки первыми, а уже потом, возможно, начинать разговор о каких-то гарантиях безопасности.

К тому же, соглашение о природных ресурсах, с точки зрения Трампа, и является такими гарантиями безопасности.

В общем, думаю, переговоры будут сложными. Именно поэтому советники премьер-министра Великобритании, как сообщала британская пресса, в Киеве консультировали украинскую делегацию. Сейчас все зависит от уровня дипломатического таланта и способностей украинской стороны, чтобы продемонстрировать свою готовность к переговорам и заверить в этом американскую. С другой стороны, важно не пойти на те требования, которые абсолютно противоречат нашим национальным интересам. Речь, например, о признании оккупированных территорий российскими.

11 марта нас ждет только первый раунд. Далее все будет зависеть от этих предварительных консультаций.

На мой взгляд, главное - не испортить окончательно отношения с США, чтобы Трамп не говорил, мол, он пытался, однако именно Украина не хочет мирных переговоров (на что он и намекал).

Успехом будет подписание рамочного соглашения о природных ресурсах именно в том виде, который собирались подписывать в Вашингтоне. Это будет четкий сигнал, что США убедились в готовности Украины садиться за стол переговоров. Если план прекращения огня в небе и на море будет принят американской стороной, это также будет бесспорным успехом Украины, поскольку нам это выгодно. Также нам нужно убедить США и продемонстрировать им, что именно россияне не готовы прекратить боевые действия и не заинтересованы в мирном соглашении.

Если же в Джидде будет повторение скандальной вашингтонской истории, если ни к чему не договорятся, то это плохо. Условия прекращения военной помощи со стороны США и прекращения предоставления разведданных - сто процентов не в пользу Украины, и мы это уже видим.

Максим Яли, профессор кафедры международных отношений и стратегических студий ГУ "Киевский авиационный институт"