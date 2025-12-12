Авторы утверждают, что прошлой весной разведчики из Украины, РФ и США работали над секретным проектом мирного соглашения, но усилия заменили новые переговоры.

Попытки президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по завершению войны в Украине, как правило, идут по одному и тому же сценарию. Вашингтон делает шаги, благоприятные для Кремля, Украина и союзники пытаются смягчить план, но Россия отклоняет компромиссное предложение.

Далее Украина оказывается под давлением, и новый раунд мирных усилий не слишком отличается от предыдущих. Однако стороны усилили свои позиции и повысили ставки, пишет The Economist.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский отверг последнее предложение Трампа, когда отказался от территориальных уступок без надежных гарантий безопасности. Он добавил, что у Украины и Америки разные видения мира.

После этого американский лидер сказал, что "Украина проигрывает войну, а ее президент узурпировал власть, избежав выборов", добавляют авторы материала. Зеленский тогда ответил, что готов к выборам, если США и Европа смогут гарантировать безопасность их проведения.

"Жест Зеленского был, вероятно, больше риторическим, чем реалистичным. Украинцы не очень заинтересованы в выборах во время войны, а их проведение было бы логистически сложной задачей. Но его слова выдавали растущую тревогу и желание продемонстрировать движение. Сообщения о том, что Трамп настаивает на заключении соглашения до Рождества, являются преувеличенными, но Киев находится под давлением", – сказано в материале.

Неназванный европейский дипломат описал последние требования как "классическую психологическую операцию Трампа". Wall Street Journal писало, что американские чиновники предоставили европейским коллегам секретные предложения по масштабным деловым сделкам с Россией, которые частично будут финансироваться за счет миллиардов замороженных российских активов. Европа же хочет использовать эти средства для помощи Украине.

В Штатах действуют так, будто передача России территорий, которые она не оккупировала, принесет мир. Однако все свидетельствует о том, что правитель РФ Владимир Путин рассматривает это как средство достижения политического покорения Украины, пишет издание.

РФ использует новые переговоры для срыва санкций

Авторы утверждают, что прошлой весной разведчики из Украины, РФ и США работают над секретным проектом мирного соглашения. Но эти усилия заменили новые непредсказуемые переговоры, которые проводил посланник Трампа Стив Уиткофф.

Созданный им и посланником Кремля Кириллом Дмитриевым план появился на следующий день после того, как Трамп в частном порядке одобрил инициативу республиканца Линдси Грэма, поэтому издание предполагает, что Россия использовала переговоры как попытку сорвать санкции.

"Это операция по влиянию, замаскированная под мирный план", – отметил американский чиновник.

Уже 7 декабря президент США заявил, что его план получил полное согласие со стороны России, а Зеленский его якобы даже не читал. Но записи свидетельствуют о другом.

"Несколько дней назад Юрий Ушаков, советник Кремля, сказал, что Путин имеет "критическое, даже негативное отношение" к плану. Трамп просто решил обвинить более слабую сторону. Украина находится в затруднительном положении. Европейские союзники, возможно, наконец решатся использовать замороженные российские активы, но долгосрочные экономические перспективы являются мрачными", – сказано в материале.

Ситуация на поле боя является еще более суровой. В течение многих лет российские захватчики не достигли большого прорыва. Однако столкновения набирают обороты.

Усилия по завершению войны: другие новости

В Белом доме говорят, что президент США Дональд Трамп разочарован Украиной и Россией. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт добавила, что американский лидер больше не хочет "встреч ради встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "мирный план" Трампа, сказал, что есть проблема в том, как американская сторона видит решение проблемы Донбасса. Так, в США видит "компромисс" по Донбассу в том, что ВСУ выходят из Донецкой области, а российская армия не заходит. Однако кто будет контролировать эти договоренности и территории – неизвестно.

