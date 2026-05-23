10 деревьев, которые никогда не следует сажать рядом с тротуаром

Это поможет избежать беспорядка и повреждений дорожек или проезжей части.

При посадке деревьев на участке важно правильно выбрать место. Эксперты не рекомендуют сажать крупные слишком близко к дому или беседках. Также не стоит забывать о тротуарах или подъездных дорогах. В обоих случаях деревья с агрессивными корнями могут поднимать или растрескивать бетон или асфальт. Другие деревья могут сбрасывать ягоды, семенные коробочки, сок, ветки, кору, листья и лепестки, которые будуть загрязнять тротуар, оставлять на нем пятна и в конечном итоге попадать в дом на обуви и домашних животных. Большие деревья со слабыми ветвями могут представлять опасность на тротуаре. Список деревьев, которые не следует сажать рядом с тротуаром, собрал сайт Southern Living.

Клен серебристый (Acer saccharinum) быстро растет, что очень важно для создания тени на участке, а его серебристо-зеленая листва придает ландшафту успокаивающий оттенок. Однако у него неглубокие, агрессивные корни, которые растут близко к поверхности и могут поднимать и растрескивать бетонные поверхности. Быстрый рост приводит к образованию слабой, хрупкой древесины, которая легко ломается при сильном ветре, обильном льду или снеге. Достигая в зрелом возрасте высоты около 15 метров, он также слишком велик для большинства приусадебных участков.

Также не стоит сажать возле тротуаров мимозы (Albizia julibrissin), не смотря на их красивые папоротникообразные листья и пушистые цветки. Эти деревья хорошо переносят летнюю жару, засуху и множество других неблагоприятных условий, а их розовые цветы привлекают опылителей, но сажать их где попало не рекомендуется. Слабые ветви мимозы легко ломаются, и с них сбрасываются 15-сантиметровые стручки, похожие на бобы, в результате чего появляется множество саженцев, которые вы можете обнаружить даже в трещинах тротуаров. Их неглубокие корни могут поднимать тротуары, террасы и другие бетонные поверхности.

Также стоит найти подходящее место подальше от участка для ивовых деревьев. Традиционным ивам, таким как плакучие ивы (Salix babylonica), нужно много места для роста, чтобы их агрессивные корни не повредили вашу подъездную дорожку, тротуар, канализационные трубы, водопроводные трубы или фундамент. Их корни постоянно ищут воду, поэтому сильно разрастаются. Избавьте себя от необходимости заменять покосившийся тротуар и поищите карликовые или кустарниковые сорта для посадки.

У тополей (Populus spp.) очень разветвленная корневая система, поэтому их следует сажать подальше от тротуаров или подъездных дорожек, чтобы избежать повреждения бетона. Им необходимы глубоко разветвленные корни, чтобы поддерживать свои массивные стволы. Поскольку эти быстрорастущие деревья перекрестно опыляются, существует множество гибридов, и им нужно много места, чтобы достичь своей зрелой высоты до 50 метров. Лучше выбирать более мелкие деревья, такие как восточный багряник или американский граб, у которых нет разрушительных корней.

Тюльпановое дерево ( Liriodendron tulipifera ) относится к семейству магнолиевых. Это дерево вырастает довольно большим, достигая в зрелом возрасте высоты до 30 метров и выше, поэтому, если у вас нет огромного участка, его не рекомендуется сажать. Из-за быстрого роста у него слабая древесина, которая легко ломается при ветреной, снежной или обледенелой погоде. Его листья, сок и лепестки цветов могут загрязнять тротуар, а неглубокие корни могут поднимать асфальт.

Груши Брэдфорда ( Pyrus calleryana ) не очень приятно пахнут, их твердые ягоды пачкают дорожки, а семена быстро распространяются. Избавьте своих гостей от неприятного запаха и поищите другое дерево для посадки.

Американские вязы ( Ulmus americana ) – это крупные деревья, идеально подходящие для парков или больших дворов, где их корни могут разрастаться, не поднимая тротуары, не растрескивая подъездные пути и не вызывая структурных проблем. Неровный тротуар может стать причиной травм, полученных в результате его повреждения. Эти деревья также подвержены голландской болезни вязов, смертельному грибковому заболеванию. Если вы хотите посадить вяз, выбирайте устойчивые к болезням гибриды, такие как вяз сорта "Вэлли Фордж" ( U. americana 'Valley Forge').

Для черных орехов ( Juglans nigra ) есть подходящее место , но оно находится далеко от вашего тротуара. Крупные орехи начинают падать осенью, и помимо того, что создают много грязи и повышают риск падений, они еще и оставляют пятна на вашем бетоне. Лесистая местность – более безопасное место для этих деревьев, так вы сможете наслаждаться их плодами, не рискуя повредить асфальт или получить травму.

Хотя деревья лагерстремии индийской ( Lagerstroemia indica ) не разрушат структуру вашего тротуара, они сильно загрязнят его поверхность. Если вы посадите такое дерево слишком близко к тротуару, держите под рукой метлу. В зависимости от времени года ваш тротуар будет покрыт лепестками цветов, семенными коробочками, соком, ягодами, отслаивающейся корой, листьями и ветками. Если вы хотите посадить лагерстремию, разместите ее на расстоянии не менее 3 метров от тротуара, чтобы ветки не разбрасывали мусор по всей его поверхности.

Если вы посадите рядом с тротуаром амбровое дерево, также известное, как ликвидамбар (Liquidambar styraciflua ), то вам придется уворачиваться от колючих препятствий каждый раз, когда вы будете по нему ходить. С осени до начала зимы в некоторых регионах эти деревья сбрасывают колючие плоды, полные семян, которые рассеиваются. Их корни также могут приподнимать тротуар, поэтому сажайте их на расстоянии не менее 3 метров от любого тротуара.

Напомним, что среди многолетних цветущих растений садоводы особенно выделяют те, которые не требуют интенсивного ухода. Например, цветы ромашки, которые один раз хорошо укоренились, будут из года в год возвращаться с интенсивным цветением.

А вот ландыши лучше не сажать на клумбах, поскольку это агрессивное растение, которое быстро распространяется.

