Все перехватить невозможно: Игнат рассказал, когда украинской ПВО работать тяжелее всего

Эффективность сбивания противовоздушной обороной (ПВО) российских крылатых ракет остается высокой, но результат зависит от особенностей конкретной атаки - количества целей, направлений захода и типов вооружения.

Об этом сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Новини.LIVE. Он отметил, что во время комбинированных ударов россияне могут одновременно запускать крылатые и баллистические ракеты, а также другие средства поражения с разных направлений, что усложняет работу как авиации, так и наземной ПВО.

"Когда летит 10-15 целей одновременно - все перехватить невозможно", - отметил он.

При этом Игнат добавил, что Силы обороны показали высокий уровень эффективности, в частности во время предыдущих массированных атак, когда значительная часть ракет была сбита еще на подлете к городам.

Напомним, несколько часов назад президент Владимир Зеленский выступил с предупреждением, что в ближайшее время россияне готовятся нанести воздушный удар по Украине. Со ссылкой на разведку он отметил, что Россия применит баллистические ракеты "Орешник".

Он призвал украинцев быть осторожными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Удары россиян по Украине

21 мая Игнат заявлял, что в настоящее время Россия использует для ударов по Украине свежие ракеты, собранные за несколько недель до атаки.

Он отмечал, что россияне временно прекратили наносить удары по Украине крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", хотя их носители до сих пор остаются в Черном и Каспийском морях.

Ранее Игнат сообщал, что работа ПВО в ночь на 14 мая, когда РФ атаковала Украину, была чрезвычайно напряженной, поскольку большое количество средств воздушного нападения летело в одно место.

