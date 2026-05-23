Путин больше не может скрывать от россиян катастрофу в Украине, – The Atlantic

Все больше россиян осознают то, что остальному миру стало ясно ещё 4 года назад – вторжение в Украину было катастрофической ошибкой.

Российский диктатор Владимир Путин больше не может скрывать от российского населения, и особенно от жителей Москвы, что война против Украины превратилась в катастрофу, которая потенциально затрагивает каждого. Об этом в авторской статье для The Atlantic пишет профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О’Брайен.

Автор пишет, что на протяжении более четырех лет Кремль пытался изолировать Москву от последствий вторжения в Украину. В столице РФ продолжали проводить фестивали и массовые мероприятия, а власти пытались минимизировать ощущение войны для российского среднего класса и элит.

Впрочем, ситуация начала меняться после серии украинских атак. Как отмечает эксперт, даже парад к 9 мая этого года в Москве оказался необычно коротким и без тяжелой техники из-за страха перед ударами украинских беспилотников.

О’Брайен подчеркивает, что последние удары Украины по московскому региону продемонстрировали уязвимость российской столицы и шокировали многих москвичей.

"Наратив, который создал Путин – о якобы "специальной военной операции", которая не должна беспокоить российские элиты или средний класс, – теперь полностью рушится", – пишет О’Брайен.

Автор проводит исторические параллели с Японией времен Второй мировой войны, когда власти долго скрывали масштабы проблем на фронте, но после потери стратегических территорий были вынуждены признать ухудшение ситуации, и это привело к смене правительства. По мнению аналитика, Кремль также может столкнуться с моментом, когда скрывать реальное положение дел на войне станет невозможно.

В публикации отмечается, что украинские силы заметно улучшили возможности дальних ударов. И если украинским дронам однажды удалось прорвать трехслойную ПВО Москвы, это непременно будет повторяться.

В то же время эксперт предупреждает, что это не означает скорого краха России. Российская армия продолжает наносить удары по украинским городам, а сам Путин снова намекает на возможность ядерной эскалации.

Однако общая динамика войны, по мнению автора, меняется в пользу Украины.

"Россия ослабла. Даже без американской помощи Украина, кажется, становится сильнее и все больше формирует ход войны в свою пользу. Чем лучше российский народ это понимает, тем хуже становится положение Путина", – резюмирует эксперт.

Как писал УНИАН, в Офисе президента Украины допустили возможность прекращения активных боевых действий уже до конца года. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это будет возможно, если российская армия не сможет продвигаться дальше, и Путин это осознает.

Также мы рассказывали, что у Путина, вероятно, остался лишь один шанс победить в Украине. Ему нужно остановить западную помощь Украине. Это может произойти, если Европа будет достаточно напугана, чтобы направить все ресурсы на укрепление собственной армии. А для этого нужно устроить маленькую войну с НАТО.

