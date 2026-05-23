Гороскоп на неделю: Стрельцам - сила и таланты, Весам - романтика и карьера

Овнам советуют наладить диалог с людьми, с которыми ранее возникали недоразумения.

Составлен гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2026 года для каждого знака Зодиака. Эта неделя пройдет под влиянием редкого Голубого полнолуния в знаке Стрельца, которое наполнит надеждой, внутренним обновлением и желанием двигаться вперед.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Для Овнов эта неделя станет временем эмоционального восстановления и пересмотра отношений с окружающими. Напряжение, которое преследовало вас в последние месяцы, постепенно начнет ослабевать, а многие конфликты окажутся не такими серьезными, как казалось раньше. В начале недели Луна в Весах поможет вам наладить диалог с людьми, с которыми ранее возникали недоразумения. Вы почувствуете, что готовы идти на компромисс и искать более спокойные способы решения проблем. Ближе к четвергу усилятся внутренние переживания, и вам придется столкнуться с чувствами, которые вы долго игнорировали. Однако именно это поможет вам стать сильнее. Полнолуние в Стрельце в конце недели откроет перед вами новые перспективы, связанные с личными проектами, обучением или будущими планами. Вы поймете, что готовы к серьезным переменам, но успех придет только через терпение и последовательность.

Телец

На этой неделе Тельцы начнут больше задумываться о своем будущем, целях и людях, которые находятся рядом. Энергия Венеры сделает вас особенно притягательными и поможет легче находить общий язык даже с теми, кто раньше вас не понимал. В начале недели вы захотите упростить свою жизнь, отказаться от лишней суеты и сосредоточиться на действительно важных вещах. Также появится желание более внимательно относиться к финансам, планированию и долгосрочным решениям. Луна в Скорпионе в середине недели выведет на первый план тему отношений. Вы станете более эмоциональными, но одновременно – более честными в своих желаниях. Возможны важные разговоры или неожиданные признания. Полнолуние в Стрельце поможет вам восстановить внутренний баланс и понять, какие связи и цели действительно делают вас счастливыми. Конец недели идеально подойдет для отдыха рядом с близкими людьми.

Близнецы

Для Близнецов эта неделя станет периодом внутреннего роста и переоценки своих возможностей. Солнце в вашем знаке усилит уверенность в себе и поможет вам почувствовать, что вы способны на гораздо большее, чем думали раньше. В начале недели Луна в Весах создаст благоприятную атмосферу для общения, романтики, творчества и восстановления отношений. Вы будете легче притягивать к себе внимание и поддержку окружающих. Начиная с четверга вам захочется больше времени уделить себе, отдыху и наведению порядка в мыслях. Луна в Скорпионе поможет завершить старые дела, пересмотреть планы и избавиться от эмоционального перегруза. Также это будет удачное время для работы над проектами, редактирования текстов или анализа важных идей. Полнолуние в Стрельце осветит сферу партнерства и покажет, насколько важными для вас стали искренность, поддержка и эмоциональная открытость в отношениях.

Рак

Раки на этой неделе почувствуют сильную потребность в комфорте, эмоциональной безопасности и творческом самовыражении. Луна в Весах в начале недели заставит вас обратить внимание на дом, семейные отношения и атмосферу вокруг себя. Вам захочется окружить себя уютом, красотой и людьми, рядом с которыми можно быть собой. Венера в вашем знаке усилит ваше обаяние и вдохновение, поэтому многие Раки захотят вернуться к творческим занятиям или начать что-то новое. В середине недели Луна в Скорпионе принесет мощный эмоциональный подъем и поможет вам глубже понять собственные желания. Возможны яркие романтические моменты, вдохновение или приятные встречи. Полнолуние в Стрельце станет для вас символом завершения важного этапа. Вы сможете увидеть результаты своих усилий за последние месяцы и почувствуете гордость за то, как сильно выросли внутренне и эмоционально.

Лев

Для Львов неделя окажется насыщенной событиями, общением и новыми возможностями. В начале недели Луна в Весах сделает особенно важными отношения с друзьями, коллегами и людьми из вашего окружения. Вы будете легко привлекать внимание и сможете проявить свои лидерские качества в любой коллективной работе. Меркурий в Близнецах поможет вам ярче выражать мысли и убеждать окружающих в своей правоте. Начиная с четверга акцент сместится на карьеру, профессиональные цели и вопросы будущего. Луна в Скорпионе заставит серьезнее относиться к ответственности и покажет, какие перемены давно назрели в вашей жизни. Возможно, вам придется пересмотреть некоторые планы или взять на себя новые обязательства. Полнолуние в Стрельце наполнит вас мощной энергией вдохновения и уверенности. Вы почувствуете желание раскрыть свой потенциал и начать действовать гораздо смелее, чем раньше.

Дева

На этой неделе Девы будут особенно сосредоточены на финансовой стабильности, будущем и собственных жизненных ценностях. В начале недели Луна в Весах подтолкнет вас к размышлениям о деньгах, расходах и том, насколько разумно вы распоряжаетесь своими ресурсами. Вы захотите больше контроля над своей жизнью и начнете строить более четкие планы на будущее. Также неделя окажется удачной для обучения, работы с документами и профессионального развития. В середине недели Луна в Скорпионе поможет вам глубже понять свои взгляды и цели. Возможны важные разговоры с наставниками, коллегами или людьми, чей опыт окажется для вас полезным. Полнолуние в Стрельце в конце недели принесет чувство завершенности и позволит увидеть результаты ваших стараний. Если вы долго работали над каким-то проектом, сейчас появится шанс получить заслуженное признание или эмоциональное удовлетворение от проделанного пути.

Весы

Весы на этой неделе будут буквально притягивать внимание окружающих. Энергия Венеры усилит вашу привлекательность, романтичность и желание наслаждаться жизнью. В начале недели Луна в вашем знаке подарит ощущение внутреннего обновления и вдохновения. Вам захочется больше времени проводить с любимыми людьми, заниматься творчеством, красотой или тем, что помогает чувствовать гармонию. Одинокие Весы могут неожиданно познакомиться с человеком, который вызовет сильный интерес. В середине недели Луна в Скорпионе заставит вас задуматься о самооценке, личных границах и внутренней силе. Вы начнете меньше зависеть от чужого мнения и станете увереннее в собственных решениях. Полнолуние в Стрельце откроет перед вами новые карьерные перспективы и вдохновит на реализацию амбициозных планов. Вы почувствуете, что готовы сделать шаг к более яркому будущему.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя станет временем внутреннего обновления и эмоционального роста. В начале недели Луна в Весах поможет вам сосредоточиться на текущих делах и завершении проектов, которые давно требовали внимания. Также вы почувствуете прилив творческой энергии и вдохновения благодаря влиянию Венеры. Вам будет легче выражать свои мысли, идеи и чувства. Начиная с четверга Луна перейдет в ваш знак, усилив уверенность, харизму и желание заявить о себе. Многие Скорпионы почувствуют, что готовы к новому этапу жизни или серьезным переменам. Однако важно избегать импульсивных решений и не поддаваться резким эмоциям. Полнолуние в Стрельце в конце недели поможет вам задуматься о будущем, саморазвитии и навыках, которые стоит развивать дальше. Вы начнете яснее понимать, каким хотите видеть следующий этап своей жизни.

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ждет мощное эмоциональное обновление. Луна в Весах в начале недели поможет вам обрести внутреннее спокойствие и сосредоточиться на любви, отношениях и поиске гармонии. Вы почувствуете желание проводить больше времени с близкими людьми и создавать вокруг себя более теплую атмосферу. Для тех, кто находится в отношениях, партнер станет особенно важной частью недели. В середине недели Луна в Скорпионе заставит вас замедлиться и внимательнее относиться к своему эмоциональному состоянию. Вы поймете, насколько важно защищать личные границы и вовремя отдыхать. Полнолуние в вашем знаке 31 мая станет одним из самых ярких событий месяца. Оно поможет вам увидеть собственную силу, таланты и достижения. Вы почувствуете гордость за себя и поймете, что готовы двигаться вперед без страха и сомнений.

Козерог

На этой неделе Козероги смогут гораздо яснее понять, чего хотят от любви, отношений и будущего. После напряженных месяцев вы почувствуете, что жизнь постепенно становится стабильнее и спокойнее. Луна в Весах в начале недели заставит вас задуматься о чувствах, прошлых связях и том, какие отношения действительно приносят вам счастье. Возможны неожиданные разговоры или переоценка старых эмоций. В середине недели Луна в Скорпионе поможет вам найти поддержку среди единомышленников и людей, которым вы доверяете. Это будет хорошее время для совместных проектов, обсуждения идей и укрепления дружеских связей. Полнолуние в Стрельце в конце недели подтолкнет вас к внутренним переменам и напомнит о важности эмоциональной близости. Многие Козероги почувствуют желание начать новый этап в личной жизни или укрепить существующие отношения.

Водолей

Для Водолеев неделя станет временем интеллектуального роста и новых возможностей. Меркурий в Близнецах поможет вам легче воспринимать информацию, находить интересные идеи и вдохновляться обучением. В начале недели Луна в Весах поможет завершить дела, которые долго оставались без внимания, а также принесет вдохновение для новых проектов. Вы почувствуете желание расширять кругозор и искать новые пути развития. В середине недели Луна в Скорпионе усилит концентрацию на работе, карьере и личных целях. Вам захочется доказать себе и окружающим, что вы способны на большее. Возможны новые обязанности или шанс проявить лидерские качества. Полнолуние в Стрельце в конце недели станет особенно важным для вашей уверенности в себе. Вы почувствуете, что готовы брать инициативу в свои руки и двигаться к большим достижениям без страха перед ответственностью.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет связана с укреплением жизненного фундамента и переоценкой будущих целей. Луна в Весах в начале недели поможет вам яснее понять, чего вы хотите добиться в ближайшие месяцы, а также покажет, какие люди действительно вдохновляют вас двигаться вперед. Семья, дом и эмоциональная поддержка станут для вас особенно важными. В середине недели Луна в Скорпионе принесет ощущение внутренней гармонии и поможет восстановить силы. Вам захочется больше времени уделить творчеству, чтению, обучению или поездкам, которые подарят новые впечатления. Полнолуние в Стрельце станет периодом самопознания и профессионального роста. Вы почувствуете, что готовы выйти на новый уровень и проявить себя как лидер. Также неделя принесет больше поддержки со стороны окружающих и укрепит вашу уверенность в собственных силах.

Вас также могут заинтересовать новости: