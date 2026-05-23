Земной гриб пережил стерилизацию NASA и может случайно заселить Марс

В чистых помещениях, где собирали марсоход Perseverance, обнаружили микроорганизм, который не боится радиации и высокой температуры.

Ученые обнаружили микроскопический гриб, способный выдержать экстремальные условия путешествия в космосе и выжить на Красной планете, пишет Smithsonian Magazine.

В ходе исследования специалисты проверяли чистые комнаты Космического центра Кеннеди и Лаборатории реактивного движения. Именно там собирали оборудование для миссии Mars 2020. В результате биологи обнаружили 27 штаммов грибов, среди которых наибольшую выносливость продемонстрировал вид Aspergillus calidoustus.

Эксперименты показали, что его репродуктивные споры без проблем выдерживают шесть месяцев мощного космического излучения. Кроме того, гриб прекрасно себя чувствовал после двух часов обработки сухим теплом при температуре 257 градусов по Фаренгейту – именно эту процедуру инженеры используют для стерилизации деталей.

Видео дня

Организм также продемонстрировал устойчивость к низкому атмосферному давлению, суровым марсианским морозам и бедной питательными веществами почве. Полностью уничтожить споры удалось лишь одновременным сочетанием экстремального холода и радиации.

Как отметил микробиолог Атул М. Чандер, ученые стремятся отправлять аппараты в космос без каких-либо устойчивых земных микроорганизмов, чтобы случайно не загрязнить другие миры.

В настоящее время официальные протоколы космических агентств нацелены преимущественно на борьбу с бактериями, поэтому новые данные заставят NASA обновить свои правила очистки.

Другие научные находки

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили в океане полярную акулу рекордного возраста. Исследователи оценили ее возраст примерно в 392 года с широким диапазоном погрешности после изучения 28 самок гренландских акул, которые случайно попали к рыбакам.

А в Норвегии школьник обнаружил однолезвийный меч периода Меровингов в Скандинавии ( 550–880 годы нашей эры). Он предшествовал легендарной эпохе викингов в этом регионе. После извлечения из земли меч доставили в Музей культурной истории в Осло. Там его изучат и должным образом консервируют.

Вас также могут заинтересовать новости: