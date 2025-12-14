Понтифик подтвердил намерение посетить Украину после встречи с Зеленским.

Спустя четыре дня после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Кастель-Гандольфо Папа Римский Лев XIV подтвердил, что он готов приехать в Украину, но трудности связаны с вопросами безопасности.

Хотя Ватикан уже разработал организационный план, который позволит ему совершить визит в страну, истерзанную почти четырьмя годами войны, пишет ANSA.

"Надеюсь, что да [состоится визит в Украину], но не знаю когда, в таких вещах нужно быть реалистами", — ответил он журналистам по окончании встречи, вновь выразив пожелание приложить все усилия для достижения "справедливого и прочного мира".

К этим же усилиям он призвал итальянских дипломатов. Чтобы "беречь и продвигать истинный мир, вы должны быть людьми диалога, мудрыми в чтении знамений времени согласно тому кодексу христианского гуманизма, который лежит в основе итальянской и европейской культуры", - добавил Папа Римский.

Ранее УНИАН сообщал, что Лев XIV недавно также высказался по поводу последних комментариев президента США Дональда Трампа. По его словам, последние заявления американского лидера направлены на то, чтобы разрушить то, что сегодня и в будущем "должно оставаться очень важным союзом".

Кроме того, мы также рассказывали об одном из последних заявлений Папы Римского о войне в Украине. Понтифик поделился, что с "грустью" следит за новостями.

