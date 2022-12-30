В руки журналистов попали документы, рассказывающие об отношениях Лондона и Москвы в первые годы президентства Путина.

В первое время после прихода Владимира Путина к власти в России тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр стремился ввести его в узкий круг самых влиятельных политиков мира. Сам Путин при этом давал лживые обещания. Об этом пишет Financial Times.

На этой неделе в британский Национальный архив были переданы документы, подтверждающие попытки Блэра завести дружеские отношения с новым хозяином Кремля в самом начале его президентства.

Издание ссылается на документ от февраля 2001 года, рассказывающий о встрече Блэра с тогдашним вице-президентом США Диком Чейни. Британский премьер описывал собеседнику Путина как "российского патриота" с "менталитетом как у Шарля де Голля".

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"Он [Блэр] понимал, что у Путина низкий рейтинг одобрения в США. Но он считал, что было бы лучше предоставить Путину место за главным столом и поощрять Путина к тому, чтобы он следовал западным взглядам, а также западной экономической модели", — говорится в документе.

Блэр полагал, что "наилучший ответ от Путина" можно будет получить в том случае, "если относиться к нему с некоторым уважением". Британский премьер рассчитывал, что в таком случае Россия не будет пытаться оторвать европейских членов НАТО от США.

В то же время отчеты британского правительства за 2001 год показывают, что на фоне "теплой риторики Путина о тесных связях" Великобритании и РФ возобновилась шпионская активность россиян на "Туманном Альбионе".

Также документы того периода фиксируют многочисленные лживые обещания Путина, данные Тони Блэру – что Москва прекратит помощь ядерной программе Ирана и встанет на сторону Запада по вопросу саддамовского Ирака.

Также Путин уверял Блэра, что не хочет прослыть "антинатовцем" и не намерен "пытаться замедлить процесс расширения НАТО".

Британские отчеты показали, что благосклонно к новому российскому президенту относился также премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Однажды он даже предложил лидерам НАТО "поручить Путину говорить от их имени" на индо-пакистанских переговорах в Казахстане в 2002 году. Тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс назвала предложение итальянского премьера "ужасной идеей".

Отношения Британии и России

Тони Блэр считается одним из самых успешных премьер-министров Британии. Он возглавлял правительство страны почти рекордные 10 лет – с 1997 по 2007 год.

Заметное ухудшение отношений Лондона и Москвы началось во второй половине 2000-х годов, чему способствовало в частности убийство экс-шпиона ФСБ Александра Литвиненко.

В 2014 году Британия ввела санкции против РФ за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. А после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Великобритания стала одним из крупнейших поставщиков оружия и другой помощи для ВСУ и в то же время одним из главных сторонников введения санкций против РФ.

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