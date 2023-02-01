В МИД Украины вызвали венгерского посла.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна граничит на востоке "с русскими".

Такое заявление прозвучало во время ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу премьера Венгрии.

"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь есть кое-что важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции. И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; на западе от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке - русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах", - сказал Орбан.

Видео дня

После этого в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Ему выразили решительный протест в связи с пренебрежительными в отношении Украины высказываниями премьера.

"Венгерскому дипломату было указано, что антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям", - говорится в заявлении МИД.

В Министерстве отметили, что Украина готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией.

Скандальные заявления Орбана

Как известно, премьер Венгрии неоднократно делал провокационные заявления об Украине.

В ноябре он надел на матч чемпионата мира по футболу шарф с картой "Великой Венгрии", где отдельные территории Австрии, Сербии, Словакии, Хорватии, Румынии и Украины входят в состав Венгрии. Комментируя волну критики, он сказал, что "сборная Венгрии - сборная всех венгров, где бы они ни жили".

В недавнем интервью Орбан сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей". Он убежден, что Путин "не может позволить себе проиграть войну".

Также он пообещал, что Венгрия заблокирует любые европейские санкции против России в области ядерной энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: