В МИД Украины считают, что Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений.

Из-за пренебрежительного высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины посла Венгрии вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook по поводу информации в СМИ, что во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".

"Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления являются категорически неприемлемыми. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подлаживая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - отмечает он.

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Николенко сообщил, что в МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. "Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", - добавил он.

Позиция Венгрии в войне

Как известно, Венгрия отказывается ввести санкции против России, а также систематически саботирует помощь Украине.

Весной секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о подготовке нападения на Украину и даже имела планы на часть территории.

Осенью Орбан пришел на матч чемпионата мира по футболу в шарфе с картой "Великой Венгрии", где отдельные территории Австрии, Сербии, Словакии, Хорватии, Румынии и Украины входят в состав Венгрии.

Сегодня в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что прекращение предоставления Украине помощи Соединенными Штатами Америки приведет к завершению войны.

В заявлении МИД Украины отмечалось, что высказывания премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость.

Отмечалось, что поражение Украины в войне, к которому Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров.

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