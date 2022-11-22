Выходка премьер-министра не способствует развитию отношений между двумя странами.

В Министерство иностранных дел Украины вызвали венгерского посла. Причиной послужил недавний инцидент с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Наша страна ожидает официальных извинений.

Соответствующей информацией поделился спикер МИД Украины Олег Николенко на личной странице на Facebook. Дипломат написал: "Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, до сведения которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана".

По словам Николенко, Украина также ожидает официальных извинений от Венгрии. Будапешт должен опровергнуть посягательства на территориальную целостность нашего государства. Ответ на заявление спикера украинского МИД пока не поступил.

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Подробности скандала с участием Орбана

Венгерский премьер пришел на матч Чемпионата мира по футболу с участием родной сборной в фанатском шарфе с картой "Великой Венгрии". Это стало причиной крупного международного скандала.

На карте изображены отдельные территории Австрии, Сербии, Словакии, Хорватии, Румынии и Украины в составе Венгрии. Государство властвовало на этих землях до Первой мировой войны. Но после поражения и заключения Трианонского договора 4 июня 1920 года Венгерское Королевство утратило эти территории.

В МИД Румынии уже выразили протест в связи с выходкой Орбана: "Подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по случаю недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и венгерским премьером".

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