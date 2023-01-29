Венгерский премьер уверен, что Кремль не пойдет ни на какие уступки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит, что Кремль смирится с поражением в войне и просто так отступится от попыток захватить Украину. Владимир Путин понимает, что не выиграет предстоящие президентские выборы даже с массовыми фальсификациями, если проиграет в Украине.

Как пишет издание Tichys Einblich, этими соображениями Орбан поделился с журналистами во время встречи в Будапеште. Венгерский премьер уверен, что скорого завершения войны ожидать не следует.

Орбан полагает, что Кремлю безразлична изоляция со стороны Запада, которая скорее утверждает россиян во мнении, что остальной мир якобы не понимает Россию.

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Также венгерский премьер указывает на активное наращивание Россией военных ресурсов – милитаризацию экономики, развертывание военных производств и мобилизацию мужчин в армию. Одновременно он выражает сомнение, что Украине поможет западное оружие.

"Сначала это было 5000 касок, теперь танки", — смеется Орбан и отмечает, что рано или поздно в Украине просто закончатся людские ресурсы.

Война в Украине – позиция Орбана

Правительство Орбана на словах осудило российскую агрессию против Украины и формально поддержало Украину. В то же время Будапешт неоднократно блокировал или затягивал введение жестких санкций в отношении России.

Впоследствии Орбан критиковал санкционные ограничения против России и призывал их полностью отменить. По его словам, Европа якобы страдает от санкций больше, чем Россия.

Также Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для Украины.

Между тем в самой Венгрии далеко не все согласны с позицией Орбана и призывают помогать Украине.

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