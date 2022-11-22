Орбан считает, что футбол вне политики.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на скандальную ситуацию, которая возникла из-за его появления в шарфе с картой страны, которая включала части Австрии, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии.

"Футбол - это не политика. Давайте не видеть того, чего нет. Сборная Венгрии - это сборная всех венгров, где бы они ни жили!", - написал он в соцсети.

Румынский депутат Европарламента Алин Митуца заявил в Twitter, что из-за таких вещей лидеры Евросоюза должны наказать и изолировать Орбана.

Видео дня

"Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой Великой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, который также мечтает изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете", – заявил Митуца.

Подробности скандала с участием Орбана

Венгерский премьер пришел на матч Чемпионата мира по футболу с участием родной сборной в фанатском шарфе с картой "Великой Венгрии". Это стало причиной масштабного международного скандала.

На карте изображены отдельные территории Австрии, Сербии, Словакии, Хорватии, Румынии и Украины в составе Венгрии. Государство господствовало на этих землях до Первой мировой войны. Но после поражения и заключения Трианонского договора 4 июня 1920 года Венгерское королевство потеряло эти территории. В Венгрии это до сих пор считается большим историческим позором.

В Министерство иностранных дел Украины вызвали венгерского посла. Причиной послужил недавний инцидент с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Наша страна ожидает официальных извинений.

Вас также могут заинтересовать новости: