Зеленский о переговорах в Будапеште: Не очень верим в чистоту этого соглашения

Премьер Венгрии Орбан "не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины", отметил украинский лидер.

Украина готова к мирным переговорам где угодно, в том числе и в Венгрии, если они будут эффективными. Впрочем, премьер-министр этой страны Виктор Орбан не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "24 канал".

"Вопрос не в Венгрии, а в лидере Венгрии - он все блокирует Украину, - президент. Если будут результаты, Бог с ним, - пусть переговоры состоятся где угодно. Наша задача - это окончание войны", - заявил Зеленский.

Видео дня

Президент подчеркнул, что главный сигнал заключается в том, что Киев не знает, в каком формате будет встреча. В то же время Орбан "не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины". К тому же, с этой страной связан еще один исторический документ - недееспособный Будапештский меморандум.

"То есть не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы - все равно где. Почти все равно - не в РФ, конечно, и точно не в Беларуси", - добавил президент.

Саммит в Венгрии - что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с диктатором Путиным в Будапеште. Точной даты он не назвал, однако сказал, что она состоится в ближайшее время.

Впрочем, 21 октября стало известно, что саммит в Будапеште отменен. Подготовка к нему поставлена на паузу после неудачного разговора между госсекретарем США Рубио и министром иностранных дел РФ Лавровым.

В Венгрии же отмечали, что такие заявления не соответствуют действительности, а подготовка встречи не останавливалась. Глава МИД Петер Сийярто, в частности, заявлял, что в администрации Трампа не отказались от идеи проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Вас также могут заинтересовать новости: