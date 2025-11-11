Помощь от частных доноров имеет решающее значение для того, чтобы переселенцы могли провести зиму в хороших условиях.

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила о нехватке средств — в частности из-за резкого сокращения американского финансирования — для защиты миллионов беженцев и переселенцев этой зимой. Организация инициировала сбор пожертвований, чтобы собрать не менее 35 миллионов долларов.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) особенно обращает внимание на судьбу украинцев, сирийцев и афганцев, пишет Le Monde. В этих трех странах, "семьям предстоит переносить леденящие морозы без того, что многие считают само собой разумеющимся: достойной крыши над головой, хорошей изоляции, отопления, одеял, теплой одежды или лекарств", подчеркнула руководитель внешних связей УВКБ Доминик Хайд в своем заявлении.

"Гуманитарные бюджеты находятся на грани срыва, и зимняя помощь, которую мы сможем оказать, будет значительно меньше в этом году", - добавила она. УВКБ считает критически важной помощь частных доноров, чтобы помочь отремонтировать разбомбленные дома, утеплить жилье, обеспечить теплом и одеялами детей и пожилых людей, а также профинансировать закупку лекарств и горячего питания.

При президентстве Дональда Трампа США, традиционно являющиеся крупнейшим донором в мире, резко сократили объемы зарубежной помощи. Ранее Вашингтон финансировал более 40% бюджета УВКБ. Однако сообщается, что и другие крупные страны-доноры уменьшили свои взносы, что существенно ухудшило финансовое положение агентства.

В Украине температура зимой может опускаться до -20 °C, и населению предстоит пережить уже четвертую зиму в условиях полномасштабной войны, начатой Россией. "Гуманитарные потребности продолжают расти, усиление атак приводит к жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры, что усугубляет перебои с газом, электричеством и водой", - подчеркнуло УВКБ.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские беженцы в США стали жертвой "Большого прекрасного закона" Трампа. Они оказались в серьезной кризисной ситуации с продовольствием из-за потери помощи по программе SNAP.

Кроме того, мы также рассказывали, что в ЕС значительно выросло количество украинцев, ищущих убежище. Количество граждан Украины, получивших временную защиту в Европейском Союзе, достигло самого высокого уровня с августа 2023 года.

