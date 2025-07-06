Многие европейские страны уже инвестировали в американское оружие.

Европейские страны договорились в течение следующего десятилетия удвоить инвестиции в свою оборону. Тем не менее пока не ясно, смогут ли европейские оборонные предприятия заполнить пробел в случае полного отказа от американского оружия, пишет The New York Times.

У Европы пока нет альтернативы некоторому американскому оружию

Отмечается, что общий объем финансирования может составить около 14 триллионов евро. Тем не менее даже огромные вложения могут не исправить то, что у Европы нет качественных альтернатив некоторым из наиболее востребованных и необходимых видов оборонного оборудования, производимого американскими компаниями. Среди них истребители F-35, которые производит Lockheed Martin.

Также некоторые европейские страны имеют на вооружении американский зенитный ракетный комплекс Patriot, которому не так и легко найти замену. Более того, для работы некоторого оружия необходимо программное обеспечение, большая часть которого разработана в США.

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Многие европейские страны уже инвестировали в американское оружие, из-за чего они хотят, чтобы новые закупки оставались совместимыми. Более того, обязательства по увеличению расходов на оборону создали напряженность внутри некоторых стран. Некоторые государства пытаются понять, должны ли они создавать независимую от США оборонную промышленность, подчеркнули в издании.

Дебаты о военных расходах

Европейские чиновники рассказали журналистам, что были установлены ограничения на сумму, которую можно потратить на американское оборудование из определенных траншей денег, включая флагманскую программу финансирования обороны ЕС - кредитную линию на 150 миллиардов евро. Тем не менее отдельные страны будут осуществлять большую часть закупок и могут свободно распределять свои ресурсы по своему усмотрению.

В издании добавили, что дебаты о расходах на оборону в Европе стали более актуальными, поскольку США сокращают свою поддержку Украины.

Директор Центра европейских реформ Чарльз Грант заявил в разговоре с журналистами, что в Европе существуют две основные школы мысли по поводу военных расходов. По его словам, французские чиновники придерживаются мнения о том, что необходимо ограничить использование европейских средств для создания собственной оборонной промышленности. В издании подчеркнули, что это важно для того, чтобы европейцы не были чрезмерно зависимы от своего американского союзника.

Грант добавил, что второе мнение, которого придерживаются страны Северной Европы, Прибалтики и Польша, заключается в том, что Европа сейчас нуждается в возможностях для помощи Украине и должна тратить средства менее протекционистским образом.

"Они считают, что мы не можем быть идеалистами, а должны действовать сейчас и тратить деньги на Украину", - сказал он.

Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel и профессор Свободного университета Брюсселя в Бельгии Гунтрам Вольф заявил журналистам, что военная зависимость от США является поводом для беспокойства. Он считает, что Европе необходимо забыть о технологической зависимости от США.

Тем не менее Вольф признал, что такой переход не произойдет быстро. Он прогнозирует, что это возможно только в течение следующих пяти лет.

Трамп готов разрешить Европе покупать американское оружие для Украины

Ранее Bloomberg писало, что президент США Дональд Трамп допустил, что Европа сможет покупать для Украины американское оружие. Это открывает двери для того, чтобы Киев имел доступ к оружию, даже если Вашингтон прекратит помощь.

Более того, администрация Трампа говорила европейским союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить НАТО. Так США смогут передавать Украине свое оружие без значительных потерь своего капитала.

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