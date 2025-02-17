Следовательно, это станет возможностью для Киева получать помощь, если Белый дом заблокирует помощь.

Президент США Дональд Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины американское оружие. Как сообщает Bloomberg, Трамп ответил "да" на вопрос журналистов относительно такого разрешения для Европы.

Агентство отмечает, что это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь США.

Ранее администрация Трампа сказала западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить альянс НАТО. Кроме того, это оружие может предназначаться для Украины. Таким образом в США смогут передавать Украине свое оружие без значительных потерь своего капитала.

Видео дня

Военная помощь для Украины - последние новости

Ранее Reuters писал, что в 2024 году США предоставили Украине лишь половину обещанной за год военной помощи. В издании отметили, что эти задержки пришлись на последние месяцы каденции предыдущего президента США Джо Байдена и именно тогда Украина потеряла много территории, которую вернула во время контрнаступления 2023 года.

В то же время в конце января сообщалось, что Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. Отмечается, что около 90 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: