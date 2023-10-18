Байден пообещал выделить $100 млн на финансирование гуманитарной помощи Газе.

Удар по больнице в секторе Газа нанесли не израильские военные.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Би-би-си. Таким образом, Байден поддержал версию, согласно которой причиной взрыва стала неудачно выпущенная ракета боевиков ХАМАС.

"Исходя из того, что я видел, это сделала другая команда, а не вы. Но есть много людей, которые не уверены в этом", - высказал мнение американский президент, находясь с визитом в Израиле.

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Байден заявил, что "глубоко расстроен и возмущен" взрывом в больнице. Он уже распорядился собрать данные о произошедшем.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адриенн Уотсон уже заявил, что продолжается сбор информации, но текущая оценка, основанная на анализе изображений с воздуха, перехватов и информации из открытых источников, заключается в том, что Израиль не несет ответственности за взрыв в больнице в секторе Газа, пишет Sky News.

Помимо этого Байден также пообещал выделить $100 млн на финансирование гуманитарной помощи Газе и сообщил о достижении соглашения, разрешающего поступление гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта.

Тем временем британский премьер Риши Сунак призвал к "спокойному и хладнокровному" подходу в ответ на взрыв и призвал "не спешить с преждевременными суждениями".

"В данном случае важно не делать поспешных выводов, мы должны установить факты, и преждевременные предположения, я думаю, были бы неправильными", - сказал он и добавил, что британская разведка также оценивает взрыв в больнице.

Взрыв в больнице в секторе Газа

Сегодня ночью стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в Газе, в результате которого, по последним данным палестинского министерства здравоохранения, погиб 471 человек.

Израиль обвинил во взрыве палестинскую боевую группировку "Исламский джихад", а палестинская сторона утверждает, что причиной взрыва стал израильский авиаудар.

В ЦАХАЛ провели проверку и пришли к выводу о неудачном запуске ракеты боевиками "Исламского джихада" - исламистской боевой группировки, базирующейся в секторе Газа. Она меньше ХАМАСа, но имеет аналогичную идеологию.

Однако, лидеры арабских стран обвинили Израиль в авиаударе. ОАЭ осудили то, что они назвали "израильским нападением". Турция, Саудовская Аравия и Иордания также обвинили Израиль во взрыве.

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