Ракеты были выпущены с кладбища за больницей.

ХАМАС намеренно обманул мировые СМИ, обвинив Израиль в попадании ракеты в больницу.

По словам представителя ЦАХАЛ, контр-адмирала Даниэля Хагари, боевики знали, что ракета была запущена Палестинским исламским джихадом, пишет Times of Israel.

Хагари зачитал на брифинге перевод стенограммы перехваченного разговора между двумя официальными лицами ХАМАС. Они рассказывали о неудачной ракете Исламского джихада, которая попала в баптистскую больницу Аль-Ахли.

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"Согласно данным нашей разведки, ХАМАС проверил отчеты, понял, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную медийную кампанию, чтобы скрыть то, что на самом деле произошло. Они дошли до того, что завысили количество жертв", — добавил представитель.

Хагари отметил, что ракеты были выпущены с кладбища за больницей. Медучреждение и его парковка пострадали из-за удара ракеты и большого количества ракетного топлива, которое все еще было в снаряде, когда он упал.

Как пояснил военный, если бы это был израильский авиаудар, то "мы увидели бы кратеры и структурные повреждения здания, которые не были обнаружены в этом инциденте".

Удар по больнице в Газе - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, вчера, 17 октября в больницу Аль-Ахли в Секторе Газа попала ракета. Указывалось, что в результате ракеты погибло более 500 человек и сотни - пострадали. Боевики в атаке обвинили Израиль.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас даже отменил встречу с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти сегодня.

Сам Иерусалим опроверг удар по больнице. По их словам, взрыв прогремел, когда ХАМАС запускал ракеты в сторону Израиля. Также есть видео запуска этих ракет, на котором видно, что одна из них сошла с курса.

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